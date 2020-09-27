Материалы на конкурс "Крепка семья - крепка держава" принимаются до 1 октября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материалы на республиканский конкурс "Крепка семья - крепка держава" принимаются до 1 октября. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Основная цель конкурса - реализация задач государственной демографической политики, вопросов укрепления престижа института семьи как основы благополучия общества и государства, пропаганда семейных ценностей и традиций.

В нем могут принимать участие СМИ, отдельные журналисты (по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ).

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных и радиовещательных СМИ в период с 15 октября 2019 года по 15 августа 2020-го.

Материалы направляются в Мининформ не позднее 1 октября по адресу: 220004, Минск, проспект Победителей,11 с пометкой "На конкурс "Крепка семья - крепка держава". Награждение победителей будет проведено во время мероприятий, приуроченных к Неделе матери.

Организаторы конкурса - Министерство информации и Белорусский союз женщин.-0-