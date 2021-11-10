Матюшонок: сегодня дети стремительно вовлекаются в информационные технологии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня дети стремительно вовлекаются в информационные технологии, об этом заявил журналистам начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Александр Матюшонок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информационная составляющая в учреждениях общего среднего образования, учреждениях дополнительного образования имеет большое развитие. Дети сегодня стремительно вовлекаются в информационные технологии, различного рода социальные сети. Интернет является неотъемлемой частью их жизни. Задача, которая стоит перед учреждениями образования, - скорректировать нахождение в соцсетях подрастающего поколения. Для этого необходимо иметь грамотные подходы", - сказал Александр Матюшонок.

Он подчеркнул, что Министерство образования делает запрос в учреждения общего среднего образования с целью коррекции и развития медиаграмотности подрастающего поколения. "Говорить о том, чтобы ввести такой предмет, как медиаграмотность, пока рано. Но то, что это необходимо использовать классным руководителям, - факт. Создавать общие группы, например, чат в Viber. Проговаривать в них непосредственно жизнь класса, самого учреждения образования и разные достижения. Основное лицо, которое координирует эту деятельность, - педагог, который своей работой аккуратно завлекает детей и одновременно контролирует", - отметил начальник управления.

По словам Александра Матюшонка, на сегодняшний день практически во всех учреждениях образования созданы такие группы, и они могут быть в разных соцсетях.

"Если говорить о книжном чтении, то мы считаем, что библиотека была, есть и будет. Для того, чтобы ребенок интересовался, все издания должны быть интересными, яркими, красочными. Сегодня в учреждениях образования в рамках продленного дня проходят уроки в библиотеке. Знакомство и чтение вносят свою роль. Безусловно, есть и электронные книги, но если есть качественное детское издание, то ребенок выберет традиционный вариант книги. Я это наблюдаю даже по своим детям", - добавил он.

В заключении начальник управления подытожил, что необходимо всестороннее подходить к ребенку: грамотно объяснять, направлять и учить фильтровать ту информацию, которая есть.-0-