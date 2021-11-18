Матвеев: для решения ситуации с беженцами необходимо немедленно садиться за стол переговоров

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо немедленно садиться за стол переговоров и цивилизованно искать решение вопроса с беженцами. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Владимир Матвеев.

"Абсолютно бесчеловечно и недопустимо применять военную технику и спецсредства против мирных граждан, бегущих от войны. Уже много дней сохраняется тревожная обстановка на белорусско-польской границе. Измученные холодом и бесчеловечным отношением люди умоляют польские власти пропустить их в Евросоюз", - сказал сенатор.

Он отметил, что наша страна оказывает всевозможную помощь и поддержку беженцам. К белорусско-польской границе направляются партии гуманитарного груза с продуктами питания и теплыми вещами.

"Многолетняя деструктивная политика коллективного Запада в отношении стран Ближнего Востока привела к сложной миграционной ситуации на европейском континенте. Действия польских властей несут явно провокационный характер, дестабилизируют обстановку в центре Европы. Необходимо немедленно садиться за стол переговоров. Привлечь для этого правительства, международных экспертов, правозащитников, дипломатический корпус. Спокойно, конструктивно и цивилизованно найти решение этого вопроса. Не допустить обострения на белорусско- польской границе, сохранить здоровье и жизнь людей", - резюмировал Владимир Матвеев.-0-