МЧС Беларуси принимает участие в международных учениях ConvEx-3

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси 26 и 27 октября принимают участие в международных учениях МАГАТЭ ConvEx-3. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Учения проводятся для проверки возможностей и готовности стран-участниц и международных организаций к реагированию во время аварийной ситуации на АЭС, включая обмен информацией об аварийной ситуации на национальном и международном уровнях, оказание международной помощи, - рассказали в пресс-службе. - МЧС Беларуси принимает участие в учениях как орган государственного управления, ответственный за реализацию Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенции о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации".

Цель учений ConvEx-3 - оценка реагирования на крупную ядерную или радиационную аварийную ситуацию и выявление сильных и слабых механизмов аварийного реагирования. Сценарий ConvEx-3 (2021 года) основан на ядерной аварийной ситуации, которая произошла на АЭС "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах.

"В ходе учений участники принимают поступающие запросы по различным видам связи и через специализированный веб-портал USIE, обеспечивая реагирование на них путем подготовки информации и заполнения соответствующих формуляров. Кроме того, отработан механизм оказания международной помощи ОАЭ в сети RANET и занесение информации в систему радиационного мониторинга IRMIS", - добавили в ведомстве.

USIE - унифицированная система обмена информацией об инцидентах и аварийных ситуациях МАГАТЭ. Это защищенный веб-сайт, позволяющий осуществлять оповещение МАГАТЭ и стран - членов этой организации о возникновении и последствиях ядерных и радиационных аварий. IRMIS - международная информационная система радиационного мониторинга, которая поддерживает реализацию Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии за счет обеспечения механизма информирования и визуализации больших объемов данных радиационного мониторинга окружающей среды в случае ядерной или радиологической чрезвычайной ситуации. RANET - сеть зарегистрированных национальных ресурсов по оказанию международной помощи. Основные цели RANET - предоставление международной помощи, согласование механизмов оказания помощи и соответствующий обмен информацией в случае ядерных или радиологических аварийных ситуаций.-0-