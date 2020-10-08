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Общество
08 октября 2020, 11:08

МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование

Александр Худолеев
Александр Худолеев

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Европейского союза технику и оборудование, сообщил журналистам первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы официально открываем наш проект международной технической помощи Латвия - Литва - Беларусь, который в принципе начал реализовываться с 2019 года и будет продолжаться по 2021 год. В рамках проекта предусмотрено в том числе и техническое оснащение для оперативного реагирования на всевозможные чрезвычайные ситуации, связанные с изменением климата, - рассказал Александр Худолеев. - Сегодня это мировая проблема. Достаточно серьезные климатические изменения происходят в мире, что влечет за собой соответствующие затраты и потери".

Беларусь выступила инициатором проекта. "Спасибо нашим коллегам из Латвии и Литвы за ту поддержку, которая оказана в его подготовке и реализации. Это позволит нам приобрести необходимый опыт, связанный с ликвидацией ЧС и, безусловно, наладить тесное взаимодействие с нашими коллегами и друзьями в рамках нашего приграничного сотрудничества. В том числе предусмотрено проведение трансграничных учений, - отметил первый замминистра. - Сумма средств для проекта - более 1 млн евро. Все они будут использованы на приобретение техники, аварийно-спасательного оборудования для Беларуси, а также всех участников проекта. Это техника повышенной проходимости - то, что будет использовано для работы в труднодоступных местах, аварийно-спасательное оборудование, которое позволит работать в стесненных, сложных, экстремальных погодных условиях".

Проект международной технической помощи "КлимаАдапт: Повышение готовности и наращивание потенциала в реагировании на чрезвычайные ситуации посредством проведения мероприятий по адаптации к климатическим изменениям" финансируется по программе трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь по Европейскому инструменту соседства на 2014-2020 годы. Проект зарегистрирован в Министерстве экономики в октябре 2019 года. Срок его реализации - 2019-2021 годы.

Второй секретарь посольства Латвии в Республики Беларусь Мартиньш Тетерис
Второй секретарь посольства Латвии в Республики Беларусь Мартиньш Тетерис

Основной получатель международной технической помощи - государственное пожарное аварийно-спасательное учреждение "Республиканский отряд специального назначения" МЧС Беларуси. Общий бюджет проекта составляет 1 096 050,75 евро, из них вклад Европейского союза - 986 445,68 евро.

Цель проекта - укрепление сотрудничества Латвии и Беларуси в обеспечении готовности и реагирования на стихийные бедствия природного характера.

Проект направлен на борьбу с возросшим числом стихийных бедствий и снижение социально-экономических последствий этих бедствий. Очевидно, что влиять на чрезвычайные ситуации природного характера практически невозможно, но реализация проекта совместными усилиями двух приграничных стран позволит создать более безопасные условия для населения с точки зрения эффективного, своевременного и скоординированного оказания экстренной помощи.

Александр Худолеев, координатор проектов Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Наталья Стасевич и второй секретарь посольства Латвии в Республики Беларусь Мартиньш Тетерис.
Александр Худолеев, координатор проектов Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Наталья Стасевич и второй секретарь посольства Латвии в Республики Беларусь Мартиньш Тетерис.

Проектом предусмотрены разработка методики для спасательных служб по реагированию на чрезвычайные ситуации природного характера в климатически сложных условиях, подготовка и проведение совместных трансграничных учений на полигоне МЧС Беларуси, семинары и обменные визиты для представителей аварийно-спасательных служб партнеров. Кроме того, запланированы Дни безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера, повышение технических возможностей белорусских и латвийских спасательных служб в борьбе с негативными последствиями, вызванными климатическими изменениями.-0-

Фото Андрея Покумейко

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