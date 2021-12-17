МЧС: беженцы в ТЛЦ добросовестно соблюдают правила пожарной безопасности

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы в ТЛЦ добросовестно соблюдают правила пожарной безопасности. Нештатных ситуаций и происшествий не зафиксировано, об этом сегодня журналистам сообщил представитель Гродненского областного управления МЧС Игорь Талай, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 40-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Представители МЧС региона продолжают круглосуточный мониторинг ситуации внутри, обеспечивают безопасность беженцев. Также спасатели оказывают помощь в обеспечении функционирования пункта размещения беженцев.

"Не допускаем курения внутри, приготовления пищи. Также наши работники находятся на путях эвакуации в готовности беспрепятственно обеспечить эвакуацию людей при возникновении любой нештатной ситуации. Впрочем, каких-то чрезвычайных, нештатных ситуаций, которые могли бы повлиять на жизнедеятельность беженцев, не зарегистрировано. Отмечу, что сейчас требования пожарной безопасности беженцы выполняют безукоризненно", - отметил Игорь Талай.-0-

Игорь Талай