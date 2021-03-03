МЧС готово к весеннему паводку - Худолеев

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Республиканском центре управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС в формате видеоконференции состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя премьер-министра Анатолия Сивака. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В работе комиссии приняли участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, руководители органов государственного управления, облисполкомов и Мингорисполкома.

Основной темой для работы Комиссии по чрезвычайным ситуациям стала готовность к безопасному пропуску весеннего половодья.

Как отметил начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Александр Коновальчик, организован мониторинг текущей обстановки, собирается информация из соседних государств, на реках рост уровней воды каждый день составляет 1-31 см. Погодные условия способствуют вскрытию рек ото льда. Это произойдет в ближайшее время. По имеющейся на данный момент информации, уровни воды в реках будут близки к среднемноголетним значениям или немного ниже их.

Анатолий Сивак при этом заметил, что подобный благоприятный прогноз не повод для самоуспокоения. Все службы должны быть подготовлены к возможной ЧС и постоянно проводить мониторинг обстановки.

По словам Александра Худолеева, все силы и средства не только МЧС, но и госорганов готовы к реагированию. Последнее масштабное половодье было в 2013 году, но вне зависимости от этого каждый год сохраняется высокий уровень готовности для преодоления последствий любых чрезвычайных ситуаций.

Первый замминистра заверил, что для этого созданы все условия: взрывотехники МЧС и Минобороны готовы к ликвидации заторов льда, понтонно-мостовая служба МЧС - к созданию условий передвижения, генераторы, тепловые пушки, модульные палатки и полевые кухни - к обеспечению жизнедеятельности населения. Создана база техники других госорганов и организаций, а при изменении ситуации сводные отряды МЧС будут незамедлительно направлены для реагирования и оказания помощи людям.

Александр Худолеев рассказал, что при негативном сценарии развития событий возможны подтопления на территории 60 районов страны в бассейнах крупных рек, поэтому безопасность гидротехнических сооружений должна находиться на особом контроле руководителей предприятий и организаций. Анатолий Сивак также обратил внимание на необходимость поддержания в исправном состоянии всех гидротехнических сооружений, в том числе ливневых систем.

Кроме того, на заседании комиссии рассмотрена эффективность работы субъектов профилактики правонарушений по предупреждению гибели людей от внешних причин, в том числе пожаров. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец отметил, что индивидуальная профилактическая работа позволяет влиять на оперативную обстановку не только с чрезвычайными ситуации, но и в целом на ситуацию с преступлениями и правонарушениями. Особое внимание он акцентировал на том, что значительная часть пожаров и других происшествий происходит по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.-0-