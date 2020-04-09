МЧС: надзорным службам надо принимать более жесткие меры в отношении палов сухой растительности

9 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Надзорным службам надо принимать более жесткие меры в отношении палов сухой растительности. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко после доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Много внимания было уделено ситуации, которая складывается с экологией. Это и выжигание сухой растительности. Президент подчеркнул, что это уже оскомину набило, нельзя этого делать. Это плохо для экологии, животных. Тем не менее, никак мы не можем приучить (население не делать этого. - Прим. БЕЛТА). Конечно, здесь необходимо более настойчиво работать и принимать меры землепользователям по наведению порядка. И всем надзорным службам, наверное, надо принимать более жесткие меры, чтобы понимание было. Сегодня мы работаем вместе с МВД, чтобы выявлять поджигателей и привлекать их к ответственности", - сказал министр.
Что касается обстановки в лесах, Владимир Ващенко подчеркнул, что для предупреждения там пожаров в стране создана система высокого уровня, которая в том числе включает наблюдательные вышки, видеонаблюдение, фотоловушки. "В лесах больших проблем нет. Есть проблемы, где мелкоконтурные поля, которые заросли бурьяном, поймы рек (и зима без снега, и высыхание). Конечно, наши рыбаки, охотники пока еще не обладают пониманием, что нужно быть очень внимательными в этом плане. Сейчас ситуация обострилась в разы с учетом погодных условий, больше происходит пожаров. Система реагирования позволяет нам оперативно справляться", - заверил руководитель ведомства.
В целом в стране складывается непростая обстановка с пожарами в лесах и на торфяниках. Высокая пожарная опасность в природных экосистемах возникла уже в апреле. С начала текущего года произошло свыше 2 тыс. природных пожаров, что двукратно превосходит показатели первого квартала 2019 года. Их жертвами стали четыре человека.
Основной причиной загораний в природных экосистемах является бесхозяйственность на местах, сохраняющаяся практика выжигания сухой растительности, нарушение правил поведения в лесах в пожароопасный период. Существенные затраты на ликвидацию таких пожаров зачастую обусловлены труднодоступностью очагов возгорания, удаленностью водных источников, необходимостью использования авиации для тушения.
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