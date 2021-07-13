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13 июля 2021, 16:12

МЧС напомнило о правилах поведения при грозе

Фото из архива
Фото из архива

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По Минску 14 июля ожидается гроза, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По прогнозам синоптиков, 14-16 июля максимальная температура воздуха днем достигнет 31-33 градусов тепла. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

МЧС рекомендует во время грозы принять меры предосторожности. Если вы находитесь в помещении, закройте окна, двери. Отключите от сети радио, телевизор и другие электробытовые приборы. Не разговаривайте по телефону, не пользуйтесь мобильным телефоном. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном. Если вы находитесь в лесу, то укройтесь в низкорослом участке леса, не укрывайтесь вблизи высоких и стоящих одиноко деревьев. При нахождении в водоеме выйдите из воды, отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед) положите и отойдите от них на 20-30 м. Если гроза застигла вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и отключите радиоприемник.

Как правило, при грозе наблюдается внезапное усиление ветра, в связи с этим спасатели рекомендуют без экстренной необходимости не покидать квартир, офисов. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко. Если сильный ветер застал на улице, следует укрыться в ближайшем здании. Если нет возможности укрыться, то следует находиться как можно дальше от зданий. Не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Не ставьте автомобили около рекламных щитов, высоких деревьев, так как велика вероятность их падения.

"При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 101", - рассказали в МЧС.

Рекомендации спасателей для водителей при сильных ливнях: заранее перепаркуйте автомобиль из низинных мест. Не оставляйте автомобиль на стоянках в местах, где часто происходят подтопления. Если сильный дождь застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При граде по возможности следует не выходить из дома, держаться как можно дальше от окон. "Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения", - отметили спасатели.

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом и также прикрыть им глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона, лучше всего лечь на пол. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 мин. и очень редко он продолжается дольше 15 мин.

В случае необходимости звоните по телефону 101 либо 112.-0-

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