МЧС предлагает обсудить административные процедуры в области пожарной и промышленной безопасности

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым предусматривается внесение изменений в ряд постановлений правительства в области пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, сообщает БЕЛТА.

Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения в области осуществления административных процедур, связанных с обеспечением пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности, ликвидацией последствий катастрофы на ЧАЭС, безопасностью судоходства маломерных судов, установлением перечня объектов, на которые органами госнадзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны выдаются заключения при приемке объектов в эксплуатацию.

Проект направлен на реализацию положений указа от 25 июня 2021 года №240, а также постановления Совмина от 24 сентября 2021 года №548 об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 19 по 29 октября.-0-