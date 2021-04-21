МЧС проведена командно-штабная тренировка с подвижными узлами связи

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведена командно-штабная тренировка с подвижными узлами связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Согласно замыслу тренировки, в результате прохождения по территории страны условного циклона в ряде областей произошли многочисленные разрушения, зафиксированы обрывы линий связи и электропередачи, нарушилось электроснабжение в населенных пунктах, отмечены завалы деревьев на автомобильных и железнодорожных магистралях, перебои с проводной и сотовой связью", - рассказали в пресс-службе.

Руководством министерства принято решение о переводе управления органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям на подвижные пункты управления, которые выдвинулись в районы сосредоточения с целью выполнения задач по предназначению.

В ходе тренировки подразделениями службы связи и оповещения были отработаны приемы работы на проводных, радио и спутниковых средствах связи и передачи данных.

Подобные мероприятия - важный этап в подготовке органов управления МЧС к развертыванию сил гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.-0-