МЧС проведет для школьников и пожилых людей профилактические акции

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне стартуют две республиканские акции "Каникулы без дыма и огня" и "С заботой о безопасности малой родины", сообщили БЕЛТА в МЧС.

Акция "Каникулы без дыма и огня" проводится ежегодно в течение всего лета. Новая - под названием "С заботой о безопасности малой родины" будет проходить два раза в год: с июня по июль и с сентября по октябрь в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах и агроусадьбах. Ее цель - предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пенсионного и пожилого возраста.

"Целевой аудиторией новой акции станут пенсионеры и пожилые люди. Специально для них в сельских населенных пунктах, районных центрах на открытых площадках перед сельским клубом, возле сельсоветов и в парках пройдут тематические ярмарки безопасности", - рассказали в МЧС.

Что касается акции "Каникулы без дыма и огня", то в нее войдут мероприятия в летних и пришкольных лагерях. "С ребятами в доступной форме поговорят о главных правилах безопасности, посмотрят тематические обучающие видео- и мультфильмы, проведут викторины по ОБЖ и проверят знания в играх и викторинах", - отметили в МЧС.

В спасательном ведомстве намерены провести широкую информационную кампанию. Тематические обучающие видеоролики разместят на ЖК-панелях организаций, аудиоматериалы можно будет услышать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового пребывания людей. Наглядно-изобразительная продукция МЧС появится на информационных стендах в пришкольных и летних оздоровительных лагерях, учреждениях дошкольного образования.

В обеих акциях, помимо спасателей, примут участие члены Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, представители Белорусского добровольного пожарного общества, ОСВОД, Белорусского общества Красного Креста и другие заинтересованные организации.-0-