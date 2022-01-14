МЧС: в Беларуси зафиксированы 22 случая падения деревьев

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зафиксированы 22 случая падения деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Повреждены кровли 11 жилых домов, 3 сельскохозяйственных зданий и 6 административных зданий. Зафиксированы 22 случая падения деревьев в Гродненской (7), Минской (7), Брестской (1) областях и в Минске (7). Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены 11 автомобилей в Минске и в Волковыске Гродненской области", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Работники МЧС и других организаций распиливают и убирают упавшие деревья. Ведутся восстановительные работы.-0-