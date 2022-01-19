МЧС: восстановительные работы после разгула стихии продолжаются

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановительные работы после разгула стихии продолжаются, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"По уточненным данным, вследствие прохождения сильного ветра 17 января с порывами до 27 м/с в 10 районах республики пострадали 27 населенных пунктов (Гомельская область - 4, Гродненская - 6, Минская - 7, Могилевская - 10). Повреждены кровли 11 жилых домов, 3 объектов соцкультбыта, 1 производственного и 29 сельскохозяйственных зданий", - рассказали в пресс-службе.
Из-за сильного ветра 14 января с порывами до 32 м/с в 93 районах республики пострадали 982 населенных пункта (Брестская область - 63, Витебская - 53, Гомельская - 178, Гродненская - 150, Минская - 301, Могилевская - 236) и г. Минск. Разрушено 1 сельскохозяйственное здание (склад) в Свислочском районе Гродненской области. Повреждены кровли 683 жилых домов (восстановлены 414), 125 объектов соцкультбыта (восстановлены 37), 36 производственных (восстановлены 2) и 1742 сельскохозяйственных зданий (восстановлены 260).-0-