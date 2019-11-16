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Общество
16 ноября 2019, 21:51

МЧС запустило конкурс на создание безопасной пепельницы

Фото Pixabay
Фото Pixabay

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит конкурс на создание безопасной пепельницы, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Чтобы снизить количество пожаров, во время республиканской акции "Не прожигай свою жизнь!" МЧС проводит инновационный конкурс по созданию концепции безопасной пепельницы. Принять участие может любой желающий. Важные задачи, которые предстоит решить каждому участнику, - обеспечить пожарную безопасность при курении в любом месте и положении, не дать забыть о непотушенной сигарете. Главный посыл, который должен нести проект, - вызвать желание у курильщика потушить свой окурок и избежать беды", - отметили в МЧС.

Нет никаких ограничений и рамок для воображения и фантазии. Единственное условие - воплощаемость проекта в реальной жизни. Лучшие макеты и предложения выберут на финальном этапе акции.

Присылать работы можно на ssir@mchs.gov.by.

МЧС 11-30 ноября проводит акцию "Не прожигай свою жизнь!". Помимо работников ведомства в ней принимают участие юные спасатели, а также представители других организаций. Финальный этап акции состоится 29 и 30 ноября. Работники МЧС проведут яркие мероприятия в торгово-развлекательных центрах и на открытых площадках - дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время. К примеру, можно будет увидеть увидеть городскую "Карту горящих окурков" - здесь будут обозначены места, где произошли пожары по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Брендированные сувениры, флешмоб и тематические фотозоны позволят сохранить яркие воспоминания о празднике безопасности. Перед началом финального этапа спасатели создадут интерактивную карту, где можно будет найти локации от МЧС в любом городе.-0-

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