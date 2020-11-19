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19 ноября 2020, 09:00

Мечта реальна уже сегодня! До конца ноября в комплексе Minsk World – уникальные возможности кредитования и лучшие условия для покупки

И экономисты, и психологи сходиться в одном: откладывать деньги на мечту – то же самое, что откладывать саму мечту. Со средними в стране зарплатами можно до пенсии копить на новую квартиру, собирая необходимую сумму. А можно уже сегодня сделать свою лучшую покупку! Ведь в столичном комплексе Minsk World – лучшие условия для покупки, но только до конца ноября! И уникальная возможность приобрести квартиру в кредит на выгодных условиях!

Получить кредит, тем более крупный, на покупку недвижимости, сегодня не просто. Большинство банков на неопределенный срок вообще свернули программы жилищного кредитования. Выручить в этих условиях может только специальная партнерская программа, которая разрабатывается и принимается совместными усилиями банка и застройщика. Партнерский кредит – возможность осуществить свою мечту для многих семей!

В столичном комплексе Minsk World этой осенью квартиру можно приобрести благодаря уникальному партнерскому кредиту от "Белинвестбанка"! Это действительно лучшее предложение для покупателей недвижимости благодаря тем условиям, на которых выделяются денежные средства.

Комплекс Minsk World
Комплекс Minsk World

Партнерский кредит "Белинвестбанка" – в национальной валюте, рублях! Это значит, что изменение курсов и цен кредитополучателя не волнуют – сумма кредита останется неизменной.

Выгодная ставка! В первый год ставка составит всего 4,99% (0,570 СКО), а в дальнейшем – 13,35% (1,526 СКО). Попробуйте найти другую кредитную программу на таких же отличных условиях!

Длительный срок – до 20 лет! Чем длиннее срок кредитования, тем меньше суммы ежемесячных выплат. Этот фактор бывает очень важен для семей со средними доходами, которым необходимо тщательно планировать свой бюджет.

Доля участия собственными средствами – от 10%! Возможно, один из важнейших факторов для тех, кто мечтает о квартире, но еще не успел накопить нужную сумму. Вам нужно иметь средства на десятую часть стоимости нового жилья, чтобы претендовать на получение кредита и счастливую покупку.

Согласитесь, для многих это новость номер один: в столичном комплексе Minsk World покупка квартиры в кредит по партнерской программе "Белинвестбанка" – реально и выгодно прямо сегодня!

А преимущества комплекса Minsk World известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Именно этот проект получил авторитетную международную награду EuropaProperty как самый масштабный в Европе. Современный, красивый, практически в центре города и с развитой инфраструктурой – о таком комплексе мечтают покупатели новой недвижимости.

Инфраструктура – в центре внимания проектировщиков комплекса Minsk World. Общая площадь всех построенных здесь зданий составит около 3 млн. кв. метров, и третья часть – это помещений общественного назначения, а также учреждения системы образования и здравоохранения. Здесь будет построено 7 школ и 12 детских садов – современных, с бассейнами, с оборудованными игровыми и спортивными площадками. В каждом квартале комплекса!

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

В готовом квартале "Эмиратс Люкс" построен торговый центр
В готовом квартале "Эмиратс Люкс" построен торговый центр

В комплексе Minsk World уже строятся Международный финансовый центр и самый большой в стране торговый молл. Проектируется новый большой городской парк – площадка под его размещение выделена в самом центре застройки, чтобы обеспечить его шаговую доступность для жителей каждого квартала. Велодорожки, паркинги, торговые и административные помещения, полностью обустроенная территория – это тоже неоспоримые плюсы для комфортной и счастливой жизни.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

Готовый паркинг на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместа
Готовый паркинг на 800 автомобилей – здесь уже можно купить машиноместа

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк
В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы и пройдут через парк

И, конечно, прекрасное транспортное обеспечение. И не только благодаря наземным маршрутам. Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта в непосредственной близости от комплекса Minsk World, другая строится прямо в его границах. Ведь третья линия минского метро проходит именно здесь!

Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта
Станция метро "Ковальская Слобода" уже открыта

Комплекс строится очень быстро. Сдано уже больше двух десятков зданий, а в работе – сразу 65 объектов, и ни одна стройка не простаивает. Многие здания сдаются раньше запланированных сроков. Приобрести квартиры сегодня можно в 45 домах комплекса – у покупателей невероятно широкий выбор жилья на лучших условиях!

Недавно в продажу поступили квартиры сразу в десяти новых домах, и те, кто мечтал о собственной квартире в Минске, сейчас очень внимательно изучают это предложение.

Например, в квартале "Южная Европа", который расположен вдоль улицы Аэродромной, предложены дома "Барселона", "Салоники", "Дубровник" и "Котор". В квартале "Азия" в юго-западной части комплекса вдоль улицы Кижеватова – дома "Нью-Дели" и "Манила". Квартал "Африка", который строится прямо у будущего парка, приглашает в дом "Каир". Стать жителем квартала "Чемпионов", который уже выбрали многие известные спортсмены, можно благодаря покупке квартиры в доме "Солт-Лейк-Сити". Зажигательное "Фламенко" – это новый дом квартала "Мировых танцев". А в новом квартале "Тропические острова" атмосферу курорта из страны Баунти создает дом "Бали".

Дом "Нью-Дели"
Дом "Нью-Дели"

Дом "Дубровник"
Дом "Дубровник"

Дом "Каир"
Дом "Каир"

Дом "Фламенко"
Дом "Фламенко"

Минчане и гости столицы замечают, как с каждым днем комплекс Minsk World обретает свой неповторимый облик. Современные монолитно-каркасные дома, которые растут на месте бывшего аэропорта, создают гармоничный и стильный ансамбль. Они все разные, каждый со своим характером и дизайном, но есть у них и общие черты.

Дом "Солт-Лейк-Сити"
Дом "Солт-Лейк-Сити"

Дом "Салоники"
Дом "Салоники"

Дом "Манила"
Дом "Манила"

В каждом доме предусмотрено дизайнерское лобби. Оно с панорамным остеклением и высокими потолками, поэтому в каждом холле светло и просторно. Стилистика оформления посвящена тому городу, в честь которого назван дом. В каждом лобби предусмотрено место для консьержа, зона отдыха и встречи курьера, а также санитарная комната. Подъезды оборудованы домофонными системами. Лобби, как правило, имеют два выхода – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин.

В каждом доме дизайнерское лобби с выходами на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин
В каждом доме дизайнерское лобби с выходами на две стороны дома – на улицу, к автостоянке, и во двор, закрытый от движения машин

Во всех домах устанавливаются лифты ведущего производителя компании OTIS. В зависимости от этажности это два или три лифта на подъезд, один из которых – повышенной грузоподъемности. Кроме того, в проектах многих домов предусмотрены уникальные для Минска панорамные лифты.

Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности
Все дома оборудованы несколькими лифтами, один из которых повышенной грузоподъемности

Во всех домах комплекса большое внимание уделяется естественному освещению квартир. Окна, в которых используются стеклопакеты ведущих зарубежных производителей, есть в каждом помещении, которое может быть спланировано в квартире, – или от пола до потолка, или панорамные. В домах предусмотрены террасы, балконы и застекленные лоджии.

Во всех квартирах – остекленные лоджии и большие окна
Во всех квартирах – остекленные лоджии и большие окна

Отличительная черта комплекс в том, что во всех домах – квартиры свободной планировки. Владельцы сами решают, как обустроить жилое пространство, на сколько комнат его разделить и какой дизайн предпочесть. Высота потолков – 2,70 метра, а на первом и последнем этажах, как правило, не менее 3 метров.

Расположение кварталов, описания домов и планировки квартир покупатели найдут на сайте bir.by – застройщик создал наглядный и интуитивно понятный ресурс, который отвечает на все запросы потенциальных клиентов. Квартиру можно не только выбрать, но и забронировать, а также заключить договор дистанционно он-лайн – менеджеры подробно ответят на все ваши вопросы, а курьер доставит документы для подписи.

Оценить ход строительства всего комплекса можно благодаря регулярно обновляющемуся видеотуру.

И поторопитесь с покупкой! Только до конца ноября приобрести квартиру в комплексе Minsk World можно на лучших условиях!

На квартиры в большинстве домов действуют выгодные акции и специальные предложения:

• До минус 20% для работников системы здравоохранения, образования и IT-сферы.

• До минус 20% для молодоженов.

• Скидки для семей с детьми – до 100 евро с каждого кв. метра.

• Скидки для спортсменов-чемпионов – до 100 евро каждого кв. метра.

• Выгода для владельцев "Моцнай карткі" – до 1 000 рублей.

· Выгода при он-лайн бронировании – до 10 000 рублей.

Самые выгодные условия - только до конца осени!

До конца ноября покупатели могут также воспользоваться уникальной длительной беспроцентной рассрочкой от застройщика – на срок до 100 месяцев! Нужен только первоначальный взнос – от 30%. Рассрочка доступна без справок о доходах и поручителей – для оформления договора необходим паспорт, а все бумаги подписываются прямо в офисе продаж застройщика.

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Для приобретения недвижимости можно также обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Доступный кредит, длительная рассрочка и лучшие условия – этой осенью в комплексе Minsk World! Воплощайте мечту: время – до конца ноября!

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Мечта реальна уже сегодня! До конца ноября в комплексе Minsk World – уникальные возможности кредитования и лучшие условия для покупки
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