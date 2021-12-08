Мечта в Оплати™: технологичный сервис для каждого

Декабрь для большинства из нас – пора волшебных ожиданий и исполнения желаний. Кто-то в это время изучает гороскопы на будущий год, кто-то усердно работает ради достижения целей, но при этом каждый верит в свою удачу! Это время, когда люди бизнеса особенно сконцентрированы и озадачены – на всю мощь включают рациональный интеллект, чтобы грамотно спланировать развитие, анализируют проделанную работу и подводят итоги. Когда дело касается того, чем пользуешься ежедневно, то это всегда интересно. Мобильный сервис Оплати™ – это то, к чему мы уже привыкли. В уходящем году активно заправляли авто по QR, совершали выгодные покупки со скидками и без очереди, мгновенно передавали деньги в чате без процентов и комиссий, оценили бесконтактные платежи смартфоном по NFC. Три квартиры в Минске и более сотни дорогостоящих гаджетов получили победители серии рекламных игр "Мечта в Оплати". Более 650 000 активных пользователей, свыше 21 000 точек расчета по QR и безграничные в буквальном смысле расчеты во всех бесконтактных терминалах мира. А свыше 15 миллионов проданных билетов в общественном транспорте по всей Беларуси еще раз подтверждают: сервис нужен белорусам и весьма востребован. О том, что ждет в будущем году пользователей Оплати™, рассказал руководитель компании LWO (разработчика сервиса) Олег Кондратенко.

– Олег Васильевич, каким был этот год для вас лично и для сервиса Оплати™?

– Год многому научил, многое показал. Мы были удивлены, что некоторым безразлична экономия 1-2% от оборота, но, с другой стороны, воодушевлены реальным бизнес-подходом ряда крупных новых партнеров. Например, "Белкоопсоюз" решительно начал подключать эквайринг за 0,35% через Оплати™, в то время как за карточный нужно платить 1,2-2,5% от оборота. При этом прирост в тысячи новых юридических лиц и десятки тысяч новых точек приема показывают, что все хорошо, а значит, есть куда дальше расти. Ведь в Беларуси 150 000 терминалов банковских карт, и каждый с обслуживанием стоит от 50-70 до 130+ BYN в месяц даже при 2500 BYN оборота. Для сравнения: терминал с Оплати™ "попросит" в этом случае 8,75-13,75 BYN. И это весь платеж, ничего скрытого, спрятанного, ведь мы работаем по закону. Прямое открытое сотрудничество компании LWO и Белинвестбанка.

– Расскажите подробнее, какие функции Оплати™ появились в 2021 году и насколько они востребованы?

– Летом практически все центральные парки страны стали принимать оплату по QR Оплати™. Фитнес-центры, ищущие возможности минимизации издержек и желающие демонстрировать технологическое новаторство, внедряют безлюдные и бескарточные технологии.

Развиваем активно вендинговые аппараты, водоматы, стараемся подключить новые сети заправок, разрабатываем функционал для ресторанов и кафе, когда можно не только сделать заказ, но и оплатить чаевые официанту, дать отзыв на конкретное обслуживание.

– Еще при запуске Оплати™ в общественном транспорте почти два года назад прошла информация, что лицензии на платежи по QR транспортникам по всей Беларуси переданы за рубль – это символическая оплата! Они по-прежнему пользуются этой возможностью? И в чем смысл такого жеста?

– Удобство пассажиров, экономия бюджета – это то, что мы как социально ответственный бизнес сделали для страны. Действительно, лицензии на использование "Оплати.Транспорт™" бессрочные и в родной Беларуси действуют без ограничений. Да, они стоили по рублю каждому из почти сотни автопарков. На конец 2021 года продано уже более 15 миллионов билетов по всей стране, ежедневно только в Минске свыше 20 тысяч пассажиров покупают талончик по Оплати™ – это сэкономленные сотни тысяч евро бюджету страны. Нас очень радует позитивная динамика развития оплаты транспорта по QR, мы продвинулись на шаг вперед к увеличению безналичной формы оплаты проезда.

– В России, да и по всему миру, во времена пандемии более пристально стали присматриваться к возможностям оплат по QR, особенно в массовом сегменте: транспорт, магазины, заправки. Сервис Оплати™ по своему набору функций безусловно в тренде. Проявляют ли интерес иностранные компании к белорусской разработке?

– Нас очень радует риторика наших настоящих и потенциальных партнеров за рубежом. Мы весьма активно работаем и обсуждаем, договариваемся, заключаем договоры под 1,25-2,1% от суммы платежей в муниципальном автотранспорте и под 0,45-0,7% в розничной торговле. Как пример, с сентября я провел в работе по установлению сотрудничества за рубежом примерно 75% своего рабочего времени. Ситуация очень интересная, и она весьма динамично развивается. Нас радует внимание наших собеседников из компаний с хорошими и известными в мире IT и "цифры" брендами.

– Сервис Оплати™ за этот год удвоил число активных пользователей. Этот успех закономерен или дело случая?

– Если быть точными, с начала года к середине ноября мы выросли в 2,5 раза. Каждый пользователь мобильного интернета в мире имеет право на получение нужных и требуемых ему благ и удобств, которые дает ему использование сервиса Оплати™. Это система мгновенных неограниченных денежных переводов между гражданами всего мира, неограниченные возможности и реально абсолютно бесплатный сервис.

При этом со 100-процентной защитой денег в системе и 100-процентным доступом для оплаты практически в любом бесконтактном терминале по всему миру.

Сейчас граждане 68 стран пользуются сервисом Оплати™, каждый шестой белорус с мобильным интернетом уже с нами и бесплатно получает сервис мирового уровня IT – может мгновенно перевести средства другу, находящемуся по ту сторону экватора. Каждый может бесплатно скачать приложение, пройти удаленную идентификацию, находясь в десятках тысяч километрах от дома. На самом деле это очень приятно – экономить время для людей и при этом доставлять им удобство, радость и возможность наслаждаться простым человеческим счастьем.

– Более сотни счастливчиков – об этом тоже хочется рассказать! Три новые столичные квартиры уже нашли своих обладателей, еще одна вот-вот достанется новому владельцу в канун рождественских праздников. Сотни гаджетов: айфоны, электросамокаты, игровые приставки и многое другое. Вам нравится делать людей счастливыми?

– Все люди могут быть счастливы. Каждый из нас идет своим путем, своей дорогой к Себе, тому самому лучшему, самому счастливому Я, к которому стремится и которого достигает осознанно каждый, способный жить.

А мы – лишь малая возможность, чтобы выигравшие укрепили силы, повысили радость и просто получили хорошее настроение. Это очень приятно – видеть, как радуется юная девушка, которая узнала о выигрыше, угощая дворнягу на улице. Или добавить грамулечку счастья мамочке, выдавшей дочурку замуж. Или просто поднять настроение загрустившему бухгалтеру в его пятничной поездке с работы домой. Радостно видеть глаза выигравших квартиру – ведь сервис Оплати™ дарит хорошую материальную основу для начала обустройства жизни молодым, поддержку для создания семьи.

Радовать людей, делать хорошие дела – это может каждый из нас. Поэтому просто широко улыбаюсь вам и в преддверии самых любимых праздников в году желаю каждому выиграть приятный приз, ведь самый главный уже у нас есть: мы живем! А Оплати™ просто предоставляет технологию для большего комфорта.

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