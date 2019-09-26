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Общество
26 сентября 2019, 18:00

"Мечтал свозить дочку к морю!" Строитель из поселка Свислочь выиграл 100 000 рублей

Свою победу Сергей Авраменко ждал три года. "Поздравила даже бывшая жена!"
Свою победу Сергей Авраменко ждал три года. "Поздравила даже бывшая жена!"

Для кого-то осень, может быть, и унылая пора, но точно не для победителей игры "Удача в придачу!". Розыгрыш призов 129-го тура, который состоялся 24 сентября в гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 в прямом эфире ОНТ, стал победным более чем для 12 000 участников игры. А четверым из них повезло особенно – они выиграли суперпризы!

Уже в четверг, 26 сентября, самые удачливые покупатели собрались в студии игры, чтобы получить выигранные суммы. Конечно, главным героем дня стал строитель Сергей Авраменко из городского поселка Свислочь Пуховичского района – обладатель 100 000 рублей! А призы по 40 000 рублей достались бухгалтеру Оксане Пшеничной из Бобруйска, пенсионеру Александру Матюшонку из Минска и водителю Розе Опыц из Гродно. Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Призы главным победителям 129-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6
Призы главным победителям 129-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6

"Всегда в шутку возмущался на кассе: ну когда я уже выиграю?"

Сергей Авраменко из городского поселка Свислочь, что в Пуховичском районе, работает строителем, арматурщиком на Минской ТЭЦ-5. Любит заниматься техникой в гараже, и хобби у него подходящее - спортивные мотоциклы и квадроциклы.

Сергей Авраменко не единственный счастливчик в городском поселке Свислочь. Соседи выиграли квартиру и машину!
Сергей Авраменко не единственный счастливчик в городском поселке Свислочь. Соседи выиграли квартиру и машину!

- Катался на квадроцикле, зашел в гараж попить кофе, погреться. Телевизор у меня там тоже есть, как раз шел розыгрыш. Пока сорок тысяч разыгрывали – смотрел, а сто тысяч – уже нет. Думаю: "Как всегда, все мимо кассы". И тут звонок! - с улыбкой вспоминает он.

В игре "Удача в придачу!" Сергей Авраменко участвует уже три года, но до этого везло только по мелочам – выигрывал 5 и 10 рублей.

- У нас в Свислочи есть маленький "Евроопт", я практически каждый день там бываю. Все время "товары удачи" беру, то шоколадку, то майонез, чтобы код получился. И всегда в шутку возмущался на кассе: "Ну, когда я уже выиграю?" – рассказывает он. – Из друзей никто вообще не верил, все смеялись, что такого не может быть. А я верил, что может!

И не удивительно, ведь люди по соседству с Сергеем Авраменко живут исключительно удачливые.

- В нашем подъезде девушка выиграла квартиру, в доме по соседству – машину выиграли, ну а теперь я - 100 000! С самого детства не было родителей, как-то все мне доставалось трудно, очень трудно, все своими руками. Это единственное, что мне легко досталось: благодаря тому, что покупаешь товары, которые тебе надо, еще и выиграл деньги!

Как распорядиться выигрышем, Сергей Авраменко уже знает:

- Во-первых, собираюсь квартиру поменять, у меня сейчас холостяцкая однушка, хочется двухкомнатную, чтобы было, что дочке оставить. А еще давно хотел свозить дочку в Турцию или Египет – к морю. И ей уже 12 лет, скоро поступать, так что для учебы будет задел хороший.

"Хотелось кричать от радости, но я все-таки водитель троллейбуса…"

Пожалуй, самым эмоциональным победителем этого тура стала жительница Гродно с красивым именем Роза и оригинальной фамилией Опыц. Правда, в день выигрыша насладиться своей победой в полной мере победительница не смогла – Роза работает водителем троллейбуса, и новость застала ее в буквальном смысле за рулем.

Роза Опыц из Гродно счастлива: можно отдать долги и жить на две зарплаты, а не на одну!
Роза Опыц из Гродно счастлива: можно отдать долги и жить на две зарплаты, а не на одну!

- Хотелось кричать, верещать, но сами понимаете, я все-таки водитель троллейбуса, и мне этого нельзя. Но когда новость только узнала, а это было в обеденный перерыв, бегала по конечной остановке и кричала: "Я выиграла деньги!". Это даже не 4 тысячи, хотя и 4 тысячи это тоже большие деньги, а тут 40 тысяч, - со смехом вспоминает она. – Ноги и руки тряслись. Чтобы успокоиться, пришлось пить валерьянку, работать то надо!

Кстати, первыми Розу Опыц поздравили коллеги.

- Одна из коллег сказала, что до сегодняшнего момента не верила, что так бывает. А вот я всегда брала "товары удачи" и подруге своей постоянно говорила: "Покупай!". У меня дочь выиграла 10 рублей сертификат, и я по мелочи выигрывала, когда мгновенная игра была в нашем "Евроопте", то шоколадку, то кофе. Но надежда на крупный приз была, и она сбылась!

Теперь Роза Опыц уже планирует, как распорядится выигранной суммой. Впрочем, все давно решено!

- Мы строим дачу, взяли и рассрочку, и кредиты. Поэтому очень большая радость для нас: закроем долги, все отдадим и будем жить счастливо и весело - на две зарплаты, а не на одну!

"С женой прыгали, скакали, обнимались!"

Следующий победитель - пенсионер Александр Матюшонок из Минска – можно сказать, словил свою удачу в прямом эфире.

Ремонт дачи для Александра Матюшонка из Минска теперь не проблема!
Ремонт дачи для Александра Матюшонка из Минска теперь не проблема!

- Случайно включил телевизор - и попал прямо на розыгрыш призов. Смотрю – моя фамилия, было четыре человека в списке претендентов на 40 000 рублей, и когда уже достали последнюю семерку, закричал жене, что наш выигрыш, - вспоминает победитель. - С женой прыгали, скакали, обнимались!

Александр Иванович играет с первого тура, но, признается, раньше самым крупным выигрышем были 10 рублей.

- Кроме "Евроопта" никуда и не ходим. Обычно брал "товаров удачи" примерно на 2 рубля, то есть один код. А в этот раз закончился кофе, купил – и сразу получилось 6 кодов. И надо же – повезло! – радуется Александр Матюшонок. – Это очень даже существенная помощь для нас! Наверное, потратим на ремонт на даче, и, может быть, заменю машину, она уже старенькая.

"Муж думал, что я прикалываюсь!"

Поверить в выигрыш 40 000 рублей непросто, вот и супруг Оксаны Пшеничной из Бобруйска сразу подумал, что это какая-то шутка, ведь до этого семья выигрывала только сертификаты по 5 и 10 рублей.

Семье Оксаны Пшеничной из Бобруйска предстоит решить приятный вопрос – на что потратить 40 000 рублей!
Семье Оксаны Пшеничной из Бобруйска предстоит решить приятный вопрос – на что потратить 40 000 рублей!

- Когда позвонила мужу, первой реакцией было: "Да ты прикалываешься, такого не бывает!". Но по моему голосу понял, что бывает, - с юмором рассказала победительница, которая работает бухгалтером на фабрике.

Планы на выигранную сумму еще предстоит обсудить на семейном совете.

- Пока вообще даже не думали, что мы будем делать и как, наверное, еще не осознали. Может быть, кредиты частично погасим, брали на жилье для сына. Может быть, машину обновим. Решим, кому и что нужнее!

Следующий розыгрыш призов – 8 октября! Не забудьте запастись удачей!

Истории победителей игры "Удача в придачу!" - лучший пример, что любая покупка может стать счастливой. Не верите? Проверьте сами!

В разгаре – 130-й тур игры "Удача в придачу!", победителей которого ждет огромное количество призов, включая три крупные суммы по 40 тысяч рублей и главный приз - 100 тысяч!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" - и участвуйте в розыгрыше призов 8 октября!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" - и участвуйте в розыгрыше призов 8 октября!

Участвовать в розыгрыше будут все игровые коды, полученные за покупки с 23 сентября по 6 октября. Так что не забудьте на днях заглянуть в магазины "Евроопт" и "Хит!" или на сайт онлайн-гипермаркета "Е-доставка", чтобы запастись удачей!

А получая игровые коды, можно заодно обновить свой кухонный "арсенал"! Напоминаем, что до 25 декабря в гипермаркетах "Евроопт" проходит акция "Заточены на кулинарные шедевры!", во время которой приобрести любой нож или ножницы от известного немецкого бренда Berndes можно со скидкой до 77%. Для этого достаточно собрать 20 электронных фишек за свои покупки с использованием карты "Е-плюс".

Что за кухня без хорошего ножа, согласны? Тогда вам – в гипермаркеты "Евроопт", где проходит акция "Заточены на кулинарные шедевры!"
Что за кухня без хорошего ножа, согласны? Тогда вам – в гипермаркеты "Евроопт", где проходит акция "Заточены на кулинарные шедевры!"

Удобнее всего следить за накоплением фишек в мобильном приложении "Е-фишки", которое можно бесплатно установить в AppStore и GooglePlay. А еще - каждую неделю на сайте evroopt.by и на страницах "Евроопт" в социальных сетях публикуются пошаговые видеорецепты с известными артистами, спортсменами и поварами. Подробности акции, а также вся коллекция ножей – на сайте nozhi.evroopt.by.

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Кто знает, быть может, начало октября запомнится вам большой удачей?!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

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