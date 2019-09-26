"Мечтал свозить дочку к морю!" Строитель из поселка Свислочь выиграл 100 000 рублей

Для кого-то осень, может быть, и унылая пора, но точно не для победителей игры
Уже в четверг, 26 сентября, самые удачливые покупатели собрались в студии игры, чтобы получить выигранные суммы. Конечно, главным героем дня стал строитель Сергей Авраменко из городского поселка Свислочь Пуховичского района – обладатель 100 000 рублей! А призы по 40 000 рублей достались бухгалтеру Оксане Пшеничной из Бобруйска, пенсионеру Александру Матюшонку из Минска и водителю Розе Опыц из Гродно. Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на
"Всегда в шутку возмущался на кассе: ну когда я уже выиграю?"
Сергей Авраменко из городского поселка Свислочь, что в Пуховичском районе, работает строителем, арматурщиком на Минской ТЭЦ-5. Любит заниматься техникой в гараже, и хобби у него подходящее - спортивные мотоциклы и квадроциклы.
- Катался на квадроцикле, зашел в гараж попить кофе, погреться. Телевизор у меня там тоже есть, как раз шел розыгрыш. Пока сорок тысяч разыгрывали – смотрел, а сто тысяч – уже нет. Думаю: "Как всегда, все мимо кассы". И тут звонок! - с улыбкой вспоминает он.
В игре
- У нас в Свислочи есть маленький "Евроопт", я практически каждый день там бываю. Все время "товары удачи" беру, то шоколадку, то майонез, чтобы код получился. И всегда в шутку возмущался на кассе: "Ну, когда я уже выиграю?" – рассказывает он. – Из друзей никто вообще не верил, все смеялись, что такого не может быть. А я верил, что может!
И не удивительно, ведь люди по соседству с Сергеем Авраменко живут исключительно удачливые.
- В нашем подъезде девушка выиграла квартиру, в доме по соседству – машину выиграли, ну а теперь я - 100 000! С самого детства не было родителей, как-то все мне доставалось трудно, очень трудно, все своими руками. Это единственное, что мне легко досталось: благодаря тому, что покупаешь товары, которые тебе надо, еще и выиграл деньги!
Как распорядиться выигрышем, Сергей Авраменко уже знает:
- Во-первых, собираюсь квартиру поменять, у меня сейчас холостяцкая однушка, хочется двухкомнатную, чтобы было, что дочке оставить. А еще давно хотел свозить дочку в Турцию или Египет – к морю. И ей уже 12 лет, скоро поступать, так что для учебы будет задел хороший.
"Хотелось кричать от радости, но я все-таки водитель троллейбуса…"
Пожалуй, самым эмоциональным победителем этого тура стала жительница Гродно с красивым именем Роза и оригинальной фамилией Опыц. Правда, в день выигрыша насладиться своей победой в полной мере победительница не смогла – Роза работает водителем троллейбуса, и новость застала ее в буквальном смысле за рулем.
- Хотелось кричать, верещать, но сами понимаете, я все-таки водитель троллейбуса, и мне этого нельзя. Но когда новость только узнала, а это было в обеденный перерыв, бегала по конечной остановке и кричала: "Я выиграла деньги!". Это даже не 4 тысячи, хотя и 4 тысячи это тоже большие деньги, а тут 40 тысяч, - со смехом вспоминает она. – Ноги и руки тряслись. Чтобы успокоиться, пришлось пить валерьянку, работать то надо!
Кстати, первыми Розу Опыц поздравили коллеги.
- Одна из коллег сказала, что до сегодняшнего момента не верила, что так бывает. А вот я всегда брала "товары удачи" и подруге своей постоянно говорила: "Покупай!". У меня дочь выиграла 10 рублей сертификат, и я по мелочи выигрывала, когда мгновенная игра была в нашем "Евроопте", то шоколадку, то кофе. Но надежда на крупный приз была, и она сбылась!
Теперь Роза Опыц уже планирует, как распорядится выигранной суммой. Впрочем, все давно решено!
- Мы строим дачу, взяли и рассрочку, и кредиты. Поэтому очень большая радость для нас: закроем долги, все отдадим и будем жить счастливо и весело - на две зарплаты, а не на одну!
"С женой прыгали, скакали, обнимались!"
Следующий победитель - пенсионер Александр Матюшонок из Минска – можно сказать, словил свою удачу в прямом эфире.
- Случайно включил телевизор - и попал прямо на розыгрыш призов. Смотрю – моя фамилия, было четыре человека в списке претендентов на 40 000 рублей, и когда уже достали последнюю семерку, закричал жене, что наш выигрыш, - вспоминает победитель. - С женой прыгали, скакали, обнимались!
Александр Иванович играет с первого тура, но, признается, раньше самым крупным выигрышем были 10 рублей.
- Кроме "Евроопта" никуда и не ходим. Обычно брал "товаров удачи" примерно на 2 рубля, то есть один код. А в этот раз закончился кофе, купил – и сразу получилось 6 кодов. И надо же – повезло! – радуется Александр Матюшонок. – Это очень даже существенная помощь для нас! Наверное, потратим на ремонт на даче, и, может быть, заменю машину, она уже старенькая.
"Муж думал, что я прикалываюсь!"
Поверить в выигрыш 40 000 рублей непросто, вот и супруг Оксаны Пшеничной из Бобруйска сразу подумал, что это какая-то шутка, ведь до этого семья выигрывала только сертификаты по 5 и 10 рублей.
- Когда позвонила мужу, первой реакцией было: "Да ты прикалываешься, такого не бывает!". Но по моему голосу понял, что бывает, - с юмором рассказала победительница, которая работает бухгалтером на фабрике.
Планы на выигранную сумму еще предстоит обсудить на семейном совете.
- Пока вообще даже не думали, что мы будем делать и как, наверное, еще не осознали. Может быть, кредиты частично погасим, брали на жилье для сына. Может быть, машину обновим. Решим, кому и что нужнее!
Следующий розыгрыш призов – 8 октября! Не забудьте запастись удачей!
Истории победителей игры
В разгаре – 130-й тур игры
Участвовать в розыгрыше будут все игровые коды, полученные за покупки с 23 сентября по 6 октября. Так что не забудьте на днях заглянуть в магазины
А получая игровые коды, можно заодно обновить свой кухонный "арсенал"! Напоминаем, что до 25 декабря в гипермаркетах "Евроопт" проходит акция
Удобнее всего следить за накоплением фишек в мобильном приложении "Е-фишки", которое можно бесплатно установить в
Покупайте выгодно, не забывайте про "товары удачи", а 8 октября ровно в 18.20 включайте телеканал ОНТ или заходите на сайт
Кто знает, быть может, начало октября запомнится вам большой удачей?!
ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 129". Срок проведения: 09.09.2019 г. — 28.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3625 от 27.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.
Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 130". Срок проведения: 23.09.2019 г. — 12.12.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3636 от 09.09.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.