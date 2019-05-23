Медиаграмотность нужно воспитывать с детского сада - эксперт

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Информационной безопасности, медиаграмотности нужно обучать с детского сада. Такое мнение высказала сегодня во время панельной дискуссии "Медиапространство и информационная безопасность" на XIV Белорусском международном медиафоруме в Бресте проректор по науке и инновациям Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем университете информационная безопасность, медиаграмотность включены в программу обучения в качестве обязательных предметов. Более того, программа преподавания медиаграмотности, информационной безопасности сейчас разрабатывается и для других специальностей других вузов. Но это университетский уровень, а начинать нужно с детсадовского возраста. Сегодня мы должны учить ребенка взаимодействовать с медиа так же, как учим его кушать, одеваться, различать те или иные вещи", - считает проректор.

Раньше привилегированное право формирования картины мира принадлежало СМИ. В наши дни ситуация в корне изменилась. "Сегодня любой может снять видео и предоставить информацию любому телеграмм-каналу, поставить на свой ютуб-канал. При этом он не задумывается о конфиденциальности, правах человека, защите личной информации. Все эти моменты нужно воспитывать в человеке через призму информационной грамотности", - убеждена Нозима Муратова.

По ее мнению, при всей своей неоднозначности телеграмм-мессенджер прогрессирует. "Телеграмм-канал развивается в сторону интерактивности и предоставляет инструменты для масс-медиа. Он не стоит на месте как мессенджер, а превращается в глобальное медиасредство, структуру. Наша аудитория пока еще возвращается к традиционным СМИ, чтобы подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию, которая была распространена. Для нас это позитивный момент, важно, чтобы мы этого не упустили", - отметила проректор узбекистанского вуза.-0-