Медик рассказал о последствиях неправильного использования бенгальских огней и петард

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даже сертифицированная бытовая пиротехника, в том числе бенгальские огни, может нанести серьезный вред здоровью, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший врач подстанции №7 Городской станции скорой медицинской помощи Минска Евгений Юдаков.

"Даже бенгальские огни могут причинить достаточно серьезные ожоги. Поскольку в их состав входит магний, рубец от ожога остается навсегда. Чаще страдают открытые участки тела (руки, лицо, глаза, уши), возможны баротравмы, которые приводят к ухудшению или потере слуха. Повреждения и ожоги глаз могут закончиться потерей зрения", - сказал Евгений Юдаков.

Если последствием неправильного использования бенгальских огней, скорее всего, будет косметический дефект, то от взрыва петарды можно пострадать намного серьезнее. Пациенты с такими травмами ежегодно поступают в больницы. Евгений Юдаков рассказал недавний случай, когда пиротехническое изделие взорвалось прямо в руках одного из подростков: он пытался зажечь петарду, пряча ее от ветра. Пострадали несколько ребят, которые были рядом. Они получили ожоги пальцев и лица. К счастью, зрение не пострадало, поскольку подростки успели закрыть глаза.

Опасность таят и, казалось бы, привычные для новогодней ночи действия. "Запомнился случай, произошедший лет пять назад. В ту ночь в 00.01 в скорую поступил вызов. Сообщалось о травме глаза, полученной из-за выстрелившей пробки от шампанского", - вспомнил медик.

Ухудшить здоровье может и чрезмерное употребление жирной пищи. Ежегодно после праздников в скорую поступают вызовы от пациентов с жалобами на боль в животе: обостряются хронические заболевания - панкреатит, холецистит и др. На праздничном столе могут быть экзотические фрукты, способные спровоцировать аллергическую реакцию.

Символический бокал шампанского в Новый год особого вреда не нанесет, однако праздник лучше встретить в трезвом уме. Особенно опасно для здоровья смешивать спиртные напитки, отметил старший врач подстанции. На улице лучше и вовсе не употреблять алкоголь: это ведет к более быстрому переохлаждению, обморожению.

При травмах или ухудшении состояния здоровья Евгений Юдаков рекомендует не ожидать окончания праздников, следует сразу же обратиться к медикам.

Как сообщалось, на время рождественских и новогодних праздников служба скорой (неотложной) медпомощи перейдет в режим повышенной готовности. Усилят работу и приемные отделения больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации.-0-