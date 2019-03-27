Медики напомнили о необходимости прививки против желтой лихорадки при выезде в некоторые страны

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При посещении некоторых стран требуется свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки, сообщила заведующая отделением особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Лешкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В некоторых регионах Бразилии, Аргентины, Венесуэлы наблюдается подъем заболеваемости желтой лихорадкой, отметила Анастасия Лешкевич. Власти делают все возможное, чтобы обезопасить население как с помощью мер личной профилактики, так и защиты от насекомых. Белорусам, которые планируют выезжать в такие страны, стоит позаботиться о прививке.

"Есть перечень стран, он размещен на нашем сайте, которые требуют при въезде обязательного сертификата о проведении вакцинации против желтой лихорадки. Такая вакцинация у нас проводится в 19-й центральной районной поликлинике Минска. Ее нужно проводить за 10 дней до предполагаемого выезда. Если позже, в странах, где обязательно требуется такой сертификат, человек может попасть под карантин", - сказала Анастасия Лешкевич. В некоторых странах такого сертификата могут не потребовать, но его наличие рекомендовано для личной защиты.

В частности, наличия международного свидетельства о профилактической прививке против желтой лихорадки требуют Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Конго, Либерия, Мали, Нигер, Руанда, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская Республика.

Ранее вакцина против желтой лихорадки была действительна в течение 10 лет. После внесения изменений в международные медико-санитарные правила ревакцинация не требуется.

Вакцин против других лихорадок, передающихся комарами, не существует, поэтому туристам стоит предпринимать меры по защите от насекомых. Рекомендуется носить одежду, которая закрывает открытые участки тела, избегать мест, где возможен выплод комаров (мелкие хорошо прогретые водоемы, фонтанчики, сооружения, где вода может застаиваться), использовать репелленты, механические средства защиты в отелях, сетки на окнах.

Что касается холеры, инфицирование возможно через воду, контактно-бытовым путем и через загрязненные пищевые продукты. Неблагополучны в этом плане Республика Гаити и Доминиканская Республика, Индия. Несколько лет назад случаи холеры были зарегистрированы в Украине. В целях профилактики лучше использовать для питья и мытья фруктов и овощей кипяченую или бутилированную воду промышленного производства, купаться в водоемах, где это разрешено, избегать попадания воды в рот, не покупать еду у уличных торговцев, употреблять термически обработанные пищевые продукты, стараться не использовать лед для охлаждения напитков, а также соблюдать правила личной гигиены и пользоваться антисептиком для обработки рук.-0-