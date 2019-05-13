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Медики призывают не увлекаться аллерготестами

Общество 13.05.2019 | 19:23
Дмитрий Буза
Дмитрий Буза

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые аллерготесты малоинформативны, поэтому не стоит увлекаться самодиагностикой, отметил заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска Дмитрий Буза на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Специалист обозначил такую проблему, как гипердиагностика, когда родители пытаются найти аллерген, особенно у детей с атопическим дерматитом. "Делают многочисленные анализы, повторяют их, чтобы найти виновный аллерген, хотя зачастую этого аллергена нет, - сказал Дмитрий Буза. - Любой анализ должен назначать доктор. После общения с ребенком, его родителем врач решает, требуется ли анализ и какой именно вид теста показан. При необходимости врач-аллерголог дает направление".

Сейчас существует очень много коммерческих лабораторий, которые предлагают разнообразные тесты, в том числе те, которые малоинформативны для врача-аллерголога. В частности, это касается анализа крови на иммуноглобулин G. По словам завотделением, такая диагностика абсолютно себя не оправдала, поэтому все современные международные рекомендации - как европейские, так и американские - не включают этот метод для определения аллергии.

Дмитрий Буза также опроверг миф, связанный с тем, что якобы обязательно нужно определить аллерген, чтобы избавиться от неких проявлений. Он пояснил, что у детей первых трех лет жизни, по данным разных авторов, в 60-80% случаев речь идет о псевдоаллергии, когда найти аллерген невозможно. "В данной ситуации ни один тест не даст характеристику, на какой продукт есть реакция. Занятие самодиагностикой, проведение многочисленных тестов, как показывает практика, это ненужная трата денег и нервов ребенка", - считает специалист.

У детей первых трех лет жизни преобладает патология кожи, в частности атопический дерматит. До 20% детей первого года жизни имеют те или иные кожные проблемы. При этом ранее было распространено мнение, что диатез - это предрасположенность организма к определенным заболеваниям и аллергии. Сегодня считается, что это первый шаг к атопическому дерматиту. Поэтому даже минимальные проблемы, которые возникают на коже, требуют определенной коррекции, обратил внимание Дмитрий Буза. Пищевая аллергия и проявления атопического дерматита с возрастом переходят в дыхательные проблемы, развивается аллергический ринит и бронхиальная астма. В связи с этим у подростков и преобладают заболевания органов дыхания, самое грозное из которых - бронхиальная астма. К счастью, большинство пациентов в Беларуси - с легкой формой этого заболевания.

По официальной статистике, в Беларуси больше всего на учете у аллергологов состоит детей с бронхиальной астмой - около 21 тыс. (в Минске - около 5,5 тыс.). По большей части это пациенты старшего возраста. Далее по распространенности - атопический дерматит и аллергический ринит. Вместе с тем далеко не все пациенты с ринитом обращаются к медикам, поэтому в действительности это заболевание есть у гораздо большего числа детей и взрослых.

Аллергические заболевания можно успешно контролировать. Достижение контроля, по словам специалиста, подразумевает, что ребенок ведет обычный образ жизни и заболевание не оказывает влияние ни на учебу, ни на отдых. Этого можно достичь с помощью определенных медикаментозных препаратов и мазей в зависимости от вида заболевания, а также путем исключения контакта с аллергеном.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Менее 1% населения Беларуси имеет аллергические болезниМенее 1% населения Беларуси имеет аллергические болезни
"На самом деле аллергических проявлений намного меньше, чем кажется. Это реакция на некие факторы внешней среды", - сказала доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО Татьяна Барановская.

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болезни, пресс-конференции
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