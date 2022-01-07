Медики рассказали, какие 4 продукта помогают сохранить здоровье женщин после 50 лет

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елена Малышева и Герман Шаевич в передаче "Жить здорово" рассказали о четырех продуктах, которые особенно полезны для женщин в возрасте после пятидесяти лет.

Ведущие поделились со зрителями информацией о важных свойствах базилика, печени трески, моркови и болгарского перца. Оказывается, употребление даже небольшого количества этих продуктов способствует укреплению костей. Они помогают коже оставаться упругой и благотворно влияют на иммунитет организма.