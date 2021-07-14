Медики советуют привитым от COVID-19 при посещении пожилых родственников соблюдать дистанцию

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики советуют привитым от COVID-19 людям при посещении пожилых родственников соблюдать дистанцию. Это следует из информации, размещенной на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья со ссылкой на материалы ВОЗ, сообщает БЕЛТА.

Специалисты отмечают, что привитые люди могут заразиться вирусом и переносить заболевание бессимптомно или с легкими проявлениями симптомов. Вакцинация снижает риск, но не может полностью предотвратить передачу вируса окружающим.

"Поэтому необходимо проявлять осторожность при посещении лиц старшего возраста или имеющих хронические заболевания, независимо от того, были ли они полностью вакцинированы: носить маску, регулярно мыть руки, поддерживать безопасную дистанцию и встречаться либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении", - говорится в сообщении.-0-