Медицина, машиностроение, ИКТ: Беларусь и Сербия активизируют сотрудничество

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия обсудили перспективы научно-технического и инновационного развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.
Беларусь и Сербия активизируют научно-техническое и инновационное сотрудничество, в том числе в сфере ИКТ, медицины, машиностроения и экологии. Об этом шла речь на 10-м заседании совместной Белорусско-сербской комиссии по научно-техническому сотрудничеству под председательством зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергея Щербакова и государственного секретаря Министерства образования, науки и технологического развития Сербии Ивица Радовича.
В ходе заседания стороны обсудили актуальные направления двухстороннего взаимодействия, результаты выполнения совместных научно-технических проектов, а также вопросы взаимодействия белорусских и сербских ученых в научных и научно-технических мероприятиях.-0-