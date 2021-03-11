Медпомощь из бюджета СГ пострадавшим от аварии на ЧАЭС планируют сделать ежегодной

11 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий пройдет 16 марта в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты рассмотрят вопрос о результатах выполнения мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в 2020 году и о придании ему статуса ежегодно проводимого, - проинформировали в пресс-службе. - Придание статуса ежегодного мероприятия Союзного государства гарантирует его ежегодное финансирование из союзного бюджета в необходимых объемах, а также освобождает государственных заказчиков от необходимости ежегодно обосновывать целесообразность проведения мероприятия".

Участники заседания обсудят ход работы по согласованию проекта концепции программы Союзного государства "Совершенствование подходов к аварийной готовности, аварийному реагированию и регулированию безопасности при использовании атомной энергии", а также результаты выполнения в 2020 году программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Кроме того, депутатам будет представлена информация о мероприятии Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф", - добавили в пресс-службе.

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения, финансов, МЧС и Минприроды Беларуси и России.-0-