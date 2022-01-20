Медведева: Беларусь в стремлении защищать персональные данные идет по общемировому пути

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательство государства по защите персональных данных - это общемировая тенденция. И такое предложение в проект новой Конституции, как и многие другие, продиктовано именно требованиями времени. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Прежде всего Инна Медведева подчеркнула, что изменение Конституции - это не процесс ради процесса, а усовершенствование Основного закона страны с учетом мнения всех граждан. "Все предложенные новации - народные. Они затрагивают каждого из нас. Потому что нацелены на процветание, единство нации. И на то, чтобы мы все четко понимали, как каждый орган власти будет действовать в той или иной ситуации. Но самое главное - это социальная направленность Конституции и стабилизация ситуации, поступательное развитие нашего государства", - отметила она. И добавила, что Белстат по своим данным, цифрам видит, каких успехов Беларусь добилась за годы независимости. Особенно в социальной сфере, по показателям которой мы выглядим образцово на мировой арене и сегодня уже ставим себе более высокие стандарты.

Кстати, работая с большим массивом данных, в Белстате отлично понимают всю степень ответственности за сохранность личной информации. "В дополнении к статье 28 государство берет на себя обязанность по созданию условий для защиты персональных данных. Сегодня это направление общемировое. Не только Беларусь идет по направлению к тому, чтобы выстроить такую систему работы с персональными данными, при которой они не будут попадать ни на какие сайты, рассылаться по Telegram-каналам. Сегодня такие же законы приняты в России, Китае. И вообще, все предложения об изменениях в Конституцию продиктованы временем", - обратила внимание Инна Медведева.

Как еще один пример актуализации Основного закона - закрепление в нем позиций Беларуси на рынке мирного атома. Ведь теперь у страны есть своя атомная электростанция.

Говоря детально о блоках предложенных изменений, глава Белстата сначала остановилась на сохранении исторической правды и памяти, потому что без прошлого нет будущего и нельзя допустить переписывания истории, особенно связанной с трагедией народа. "Мой дедушка был расстрелян в лагере смерти Тростенец, в котором фашисты истребили 150 тыс. человек. А вспомните карту сожженных белорусских деревень - конечно, об этом мы забыть не можем", - добавила Инна Медведева, подтверждая тезис о том, что Великая Отечественная война так или иначе оставила трагический след в семье каждого белоруса.

На фоне предлагаемого укрепления социальной направленности государства большие дискуссии в обществе вызвала новелла о том, чтобы повысить личную ответственность каждого гражданина за себя, свое здоровье, свою семью. "Это не говорит о том, что здравоохранение будет платным, оно остается бесплатным. Но во время пандемии ковида мы поняли, что надо носить маски, вакцинироваться, беречь своих близких, особенно тех, у кого есть заболевания. Лично сам человек должен отвечать за то, чтобы сохранить себе жизнь и здоровье. По нашим данным - а Белстат собирает такую отчетность от домашних хозяйств, которые нам рассказывают о своем самочувствии, отношении к здравоохранению, - действительно, самосознание населения повышается. Поэтому данная норма очень важна для понимания самим населением, что надо себя беречь. С одной стороны, есть государство, система здравоохранения, врачи, которые сегодня просто герои. Но есть и собственная ответственность", - пояснила свое видение нормы Инна Медведева.

Обращая внимание на повышение роли ВНС и некоторое перераспределение полномочий между ветвями власти, глава Белстата пояснила, что столь серьезные изменения потребуют длительного переходного периода - корректировки нормативной базы. Хотя бы потому, например, что предлагается исключить законодательные полномочия главы государства. Соответственно, раз декретов не будет, нужно переформатировать это все в законы, а в их развитие подготовить указы.-0-