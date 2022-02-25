Медведева: Белстат планирует усилить взаимодействие с госорганами

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный статистический комитет определил задачи на текущий год. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Белстата Инна Медведева.

"Мы продолжим работу в плане обновления методологии по отдельным показателям. Например, сегодня с учетом эпидемиологической ситуации наибольшим спросом у нашего населения пользуется внутренний туризм. Мы будем работать над оценкой внутреннего туризма и его потоков", - сказала глава Белстата.

Инна Медведева рассказала, что в текущем году Белстат продолжит разработку геостатистического портала, где будут представлены данные по итогам переписи, и затем к загруженному материалу будет добавляться информация о других направлениях статистической деятельности. Первым шагом будет составление таблицы соответствия адресов статистического регистра адресам с географическими координатами.

Она также отметила, что Белстат продолжит сотрудничество с коллегами из других органов государственного управления по административным данным.

"Работа с административными данными - очень хорошее и серьезное направление деятельности Белстата и органов государственного управления. Мы планируем синхронизировать эту работу для того, чтобы уменьшить отчетную нагрузку на респондентов и совместно отрабатывать структуру и состав административных данных", - сказала Инна Медведева.-0-