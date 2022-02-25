Медведева: Белстат представляет 96% отчетов в электронном виде

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат продолжает работать над переходом к предоставлению отчетности в электронном виде, расширению визуализации данных, обучению сотрудников. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

"Мы работаем над тем, чтобы максимально представлять отчеты в электронном виде. В таком формате уже представляется 96%, но для нас это не предел, хотим улучшить эту систему, - сказала Инна Медведева. - У Белстата свой веб-портал, и сегодня мы принимаем меры, чтобы он работал качественно. Также наш комитет постарается перевести всех своих респондентов на работу в онлайн-режиме".

Белстат работает и над инфографикой, добавила Инна Медведева. "Мы стараемся выпускать в большей степени буклеты, чтобы информация была представлена красочно. Все, что необходимо пользователю, он может найти в интерактивной информационно-аналитической системе распространения официальной статистической информации. Система позволяет составлять таблицы и анализировать данные, - сказала Инна Медведева. - Кроме того, в 2021 году созданы два тематических веб-портала "Итоговые данные переписей населения Республики Беларусь" и "Гендерная статистика".

Глава Белстата подчеркнула: это интересные инструменты анализа и визуализации данных. В одном месте сконцентрирована вся информация, характеризующая, например, движение Беларуси в направлении решения гендерных вопросов, либо той, которая касается переписи населения Республики Беларусь. К примеру, можно сравнить переписи 2009 и 2019 годов, построить графики, таблицы, визуализацию, картографию и получить на основе этого данные.

Статистика должна совершенствоваться ежеминутно, поэтому важно обучать персонал, добавила Инна Медведева. "Треть работников Белстата прошли обучение в прошлом году. Мы участвовали во всех международных семинарах, работали с Евразийской экономической комиссией и Европейской экономической комиссией ООН. Белстат также рассматривает все документы, поступающие от этих организаций. Более того, специалисты комитета работают над этими рекомендациями в качестве экспертов и, естественно, вносят вклад в развитие и совершенствование методологии на международном уровне".-0-