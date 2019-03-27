Механизм защиты потребителей туруслуг будет выработан в Беларуси в 2019 году

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм защиты потребителей туристических услуг будет выработан в Беларуси в этом году, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
В Беларуси разрабатывается проект изменений в закон "О туризме". Планируется предусмотреть введение института материальной (финансовой) ответственности туроператора, что возможно посредством внедрения института страховых и финансовых гарантий. "Мы рассматриваем три-четыре механизма, страхование - лишь один из них. Изучаем российские, европейские варианты. Страховые гарантии - это довольно действенный механизм, но он еще в работе, там очень много нюансов. Необходимо заручиться поддержкой Минфина, думаю, мы ее получим. Но это не значит, что мы на этом остановимся, это лишь один из вариантов. В этом году механизм защиты белорусского потребителя туристических услуг будет выработан с помощью общественности", - сказал Михаил Портной.
/Будет дополнено/.-0-
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