Механизм защиты потребителей туруслуг будет выработан в Беларуси в 2019 году

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм защиты потребителей туристических услуг будет выработан в Беларуси в этом году, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

В Беларуси разрабатывается проект изменений в закон "О туризме". Планируется предусмотреть введение института материальной (финансовой) ответственности туроператора, что возможно посредством внедрения института страховых и финансовых гарантий. "Мы рассматриваем три-четыре механизма, страхование - лишь один из них. Изучаем российские, европейские варианты. Страховые гарантии - это довольно действенный механизм, но он еще в работе, там очень много нюансов. Необходимо заручиться поддержкой Минфина, думаю, мы ее получим. Но это не значит, что мы на этом остановимся, это лишь один из вариантов. В этом году механизм защиты белорусского потребителя туристических услуг будет выработан с помощью общественности", - сказал Михаил Портной.

/Будет дополнено/.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Число иностранных туристов в Беларуси выросло на 43% после введения 30-дневного безвиза Срок безвизового пребывания иностранцев в Беларуси в июле 2018 года был увеличен до 30 суток при условии их въезда и выезда через Национальный аэропорт Минск.

Две гостиницы и три хостела будут открыты в Гродненской области в 2019 году "На реконструкции находится одна из самых крупных гостиниц города, которая должна быть введена в строй в 2020 году", - сказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

Беларусь ожидает около 30 тыс. иностранных туристов во время II Европейских игр "За основу при подсчетах мы брали I Европейские игры - там было около 28 тыс. туристов. Мы берем на себя повышенные обязательства - планируем принять не менее 30 тыс. туристов", - сказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.