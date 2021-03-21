21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Хатынь" в 2020 году посетили представители более 100 стран. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил директор комплекса Артур Зельский, сообщает БЕЛТА.

"Когда провожу экскурсию, я советую дошкольникам и студентам приезжать сюда несколько раз в жизни. Будучи школьниками, Хатынь открывается с одной стороны, и не каждый может понять, что здесь произошло. Когда у них появятся свои дети, станет понятно, насколько это скорбное место, - отметил Артур Зельский. - Когда молодая мама подходит к обелиску, обращает внимание на возраст погибших детей - два годика, пять лет, семь недель, я вижу, как она крепче прижимает к себе своего ребенка. Где-то подсознательно она начинает ощущать тот ужас, хочет спрятать, прикрыть собой, защитить, как пытались спасти своих детей матери Хатыни, Шауличей, Шуневки".

В этом году исполняется 78 лет, как гитлеровские каратели уничтожили белорусскую деревню Хатынь. 22 марта 1943 года они сожгли заживо и расстреляли почти всех жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. Созданный на месте Хатыни мемориальный комплекс стал мировым символом бесчисленных жертв, страданий и мужества белорусского народа в Великой Отечественной войне. Судьбу Хатыни разделили сотни других белорусских деревень.-0-