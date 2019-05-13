Менее 1% населения Беларуси имеет аллергические болезни

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менее 1% населения Беларуси имеет аллергические заболевания, сообщила журналистам доцент кафедры геронтологии и гериатрии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО Татьяна Барановская на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"На самом деле аллергических проявлений намного меньше, чем кажется. По статистике, в Беларуси менее 1% населения имеет те или иные аллергические болезни. Это реакция на некие факторы внешней среды", - сказала Татьяна Барановская.

Самая часто встречающаяся проблема связана с аллергическими проявлениями со стороны органов дыхания. Болезнь может проявляться поражением как верхних (аллергический ринит), так и нижних дыхательных путей (бронхиальная астма). В обоих случаях избыточный ответ иммунной системы вызывают совершенно малые концентрации так называемых респираторных аллергенов: пыльца цветущих растений, продукты жизнедеятельности животных (слюна, шерсть), клещи домашней пыли.

На втором месте по частоте обращения - кожные проявления. При этом пищевая аллергия как реакция кожи на съеденный продукт чаще встречается в детском возрасте, у взрослых это редкость.

Что касается аллергии на лекарства, доля таких осложнений достаточно скромная, отметила Татьяна Барановская. За аллергическое проявление зачастую принимают побочные эффекты, которые возможны при приеме любого препарата. Поэтому, рекомендует специалист, перед приемом препарата стоит внимательнее изучать аннотацию.

"Аллергия - неизлечимое заболевание, но жить с ней можно. Все наши меры направлены на то, чтобы попытаться отгородиться от аллергенов и сгладить эти проявления", - сказала доцент кафедры. Игнорировать проблему не стоит: если не бороться с легкими симптомами, могут развиться более серьезные заболевания, например астма, поэтому очень важно вовремя поставить диагноз.

В последние годы произошли достаточно существенные подвижки в диагностике и лечении аллергии. Одним из самых перспективных направлений является развитие молекулярной аллергологии. Соответствующие методы диагностики применяются и в Беларуси. Они позволяют более точно поставить диагноз и правильнее подобрать лечение. Вслед за диагностическими возможностями успешно развиваются и лечебные программы.-0-

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