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04 марта 2021, 13:59

Меры по поддержке материнства и детства будут расширяться - Караник

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поддержка материнства и детства находится в центре внимания власти на всех уровнях. Меры поддержки будут расширяться и дальше, сообщил сегодня во время торжественного приема ко Дню женщин председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественную встречу в облисполком пригласили 25 женщин со всех регионов Гродненской области. Среди них представительницы разных сфер, добившиеся успехов в профессиональной, творческой деятельности, общественные активистки, а также многодетные мамы.

"Иногда в суете повседневности мы забываем сказать спасибо женщинам за то, что они раскрашивают яркими красками жизнь, дарят яркие эмоции. Мы должны как можно чаще говорить, как они нам важны. Сегодня женщины не только и не столько хранительницы домашнего очага, наравне с мужчинами они играют очень важную роль в жизни страны", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что женщины вносят большой вклад в развитие страны своей профессиональной деятельностью, но никто не заменит женщину-мать.

"Быть мамой не только почетный, но и тяжелый и ответственный труд. Именно поэтому много делается в плане поддержки материнства и детства, многодетных семей. Это направление находится в центре внимания государства. И меры господдержки в дальнейшем будут расширяться. Касается это, например, расширения возможностей использования семейного капитала", - рассказал Владимир Караник.

Во время приема троим приглашенным были вручены ордена Матери за рождение и воспитание 5 детей. Всего с 1996 года почетной награды удостоены почти 1,2 тыс. жительниц области. Среди награжденных и Алина Тринда из Гродненского района. Сейчас мама ждет рождения шестого ребенка.

"Я сама выросла в многодетной семье. Поэтому всегда хотела много детей. Именно дети для меня смысл жизни, а быть мамой - и хобби, и профессия. Бывают, конечно, и сложности, и трудности, но все равно дети - это счастье", - отметила Алина Тринда. Она подчеркнула, что семья чувствует и поддержку государства: получают все пособия, сейчас строят квартиру в областном центре.

Во время приема отмечалось, что за последние пять лет в Гродненской области наблюдается тенденция по росту количества многодетных семей с 11,5 тыс. семей в 2017 году до 13,7 тыс. на начало этого года. Воспитывается в таких семьях почти 45 тыс. детей. В большинстве многодетных семей по три ребенка. Но в Мостовском и Ивьевском районах есть родители, воспитывающие по 10 и 11 детей.

С 2015 по 2019 по программе "Семейный капитал" в регионе открыто более 9,6 тыс. счетов. В 2020 принято более 1,7 тыс. решений о назначении семейного капитала, а также более 3,2 тыс. решений о досрочном распоряжении его средствами. В 91% случае он был направлен на улучшение жилищных условий.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню женщин, проходят во всех районах области. Торжественный концерт завтра пройдет и в областной филармонии.-0-

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Гродненская область женщины Караник семья
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