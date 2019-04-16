Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей - Рыженков

16 апреля, Глуск /Корр. БЕЛТА/. Местная власть должна учитывать даже мелкие проблемы людей. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков сегодня на выездном приеме граждан в Глуске, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к первому заместителю главы Администрации Президента записались 26 граждан. Среди них не только жители Глусского района, с вопросами приехали из Гомеля и Бобруйска. Семейная пара из Гомеля обратилась по поводу разночтений технических документов на домовладение. В 1991 году они сделали жилую пристройку к дому, районная администрация приняла решение зарегистрировать треть пристройки за ними, две трети - за соседом. Более 10 лет решали вопрос в суде. Когда он решился, возник другой - необходимость определить порядок пользования участком, чтоб обслуживать пристройку. Из-за ошибок специалистов семья получила два разных документа на домовладение. Суд не принимает такую документацию, в итоге семья не может решить вопрос доступа к стене дома, не может его обслуживать и ремонтировать.

По мнению Максима Рыженкова, местные органы власти должны самостоятельно регулировать такие вопросы и не создавать проблемы населению. "Это непрофессионализм конкретного специалиста, - считает он. - У многих сотрудников не всегда есть понимание, что небольшая проблема имеет значение для граждан. А местная власть должна жить даже мелкими нуждами людей, ведь иногда из маленьких вопросов возникает большая проблема. Люди становятся заложниками ситуаций. Я не считаю эту проблему малой и уверен, что мы ее в ближайшее время решим".

Жительница Бобруйска пожаловалась, что была несправедливо уволена. По ее словам, она добросовестно работала бухгалтером на одном из предприятий города, занималась расчетом себестоимости продукции. Выявила нарушения в подсчетах, обратилась с вопросами к руководству и была уволена. В 2001 году она была вынуждена покинуть завод с записью в трудовой "за систематическое невыполнение указаний руководства". С тех пор добивается справедливости. Первый заместитель главы Администрации обещал разобраться. "Деталей я не знаю. Дело тяжелое, событие произошло 18 лет назад, и сегодня восстановить все обстоятельно сложно. Однако, я думаю, человек виновный не стал бы так долго добиваться справедливости. Пока ничего сказать не могу, но изучу вопрос", - заверил он.

Пенсионер из деревни Балашевичи Глусского района попросил, чтобы рейсовый автобус подъезжал ближе к его дому. На данный момент остановка транспорта находится в 800 м от дома заявителя. Максим Рыженков подчеркнул, что он понимает ожидания мужчины и попросит представителя райисполкома посмотреть, что можно сделать. Однако "надо исходить из возможностей: на каждую улицу под каждый дом автобус не пустишь".

Также на приеме граждан поднимались земельные вопросы, заявители обращались насчет назначения льготной пенсии, выкупа жилья в частную собственность, ремонта жилого дома, раздела имущества, трудоустройства.

Максим Рыженков впечатлением от приема поделился с журналистами. Он рассказал, что вопросы разноплановые, большой пласт касается судебных решений, прокурорских надзоров, работы правоохранительных органов. "Для некоторых заявителей проблемы тянутся из-за того, что кто-то неправильно определил границы дома, где-то не был решен вопрос границ участков, где-то не так посчитали стоимость ремонтных работ. В конечном итоге местная власть создала проблему, которая превратилась для конкретных граждан из мелкой в серьезную, потому что привела к конфликту с соседями или инстанциями. Теперь, когда гражданин остался один на один с вопросом, местная власть уходит от ответа, мол, "это не мы создавали, того человека нет, его уволили, мы все пересчитали, дали выговор, а сегодня даже не знаем, как тебе помочь". Заявитель ходит по замкнутому кругу и не понимает, как ему быть. Я же сторонник того, что если местная вертикаль и допустила проблему, когда бы это ни было, то надо расшибиться в лепешку, но восстановить нарушенные или неправильно оформленные права человека", - заявил он.

В то же время первый заместитель главы Администрации Президента отметил еще одну тенденцию приемов граждан. Дело в том, что зачастую приходят те, кто до этого не обращался в местные органы власти со своей проблемой. Но это неправильно, ведь руководители на местах действительно способны вникнуть в проблемы людей и решить их.

Он добавил, что все обращения, которые поступили Президенту либо в соответствующие органы власти и управления до "Большого разговора", во время и после, находятся на контроле Администрации Президента. "Поручение главы Администрации - без волокиты, максимально глубоко все вопросы рассмотреть и сообщить о результатах заявителям. К слову, многие граждане стремились принять участие в развитии государства, предлагая те или иные решения по экономическому, социальному, региональному развитию страны, встречалось много хороших идей", - подчеркнул Максим Рыженков.-0-

Фото Максима Гучека