Мезенцев: в России рассматривают признание белорусских сертификатов о вакцинации

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России рассматривают признание белорусских сертификатов о вакцинации от ковида. Об этом заявил сегодня журналистам государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совсем недавно министры здравоохранения Беларуси и России Дмитрий Пиневич и Михаил Мурашко провели совместную коллегию двух ведомств в Москве. Эта тема поднималась. Полагаю, что она в приоритете внимания министров", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"Попросим их быстрее совместными усилиями решить этот вопрос. Но это и вопрос взаимодействия тех ресурсов, которые должны быть едины в поддержке этой темы. Думаю, что такая задача будет профессионально решена", - добавил госсекретарь СГ.-0-