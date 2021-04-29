Между введением компонентов вакцины от COVID-19 рекомендовано выдержать 21-56 дней - эксперты из КНР

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские специалисты рекомендуют выдерживать между введением двух компонентов вакцины от COVID-19 временной промежуток в 21-56 дней. Такая информация прозвучала во время видеоконференции со специалистами города Ухань (провинции Хубэй), в которой приняли участие белорусские инфекционисты и эпидемиологи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Во время двухчасовой беседы обсуждалась борьба с пандемией. Особое внимание было уделено используемым стратегиям и подходам к вакцинации населения, работе с нежелательными реакциями. Также шла речь о возможности использования однократной схемы вакцинации и вакцинации разными типами вакцин.

Эксперты из КНР рассказали, что в стране введена всеобщая вакцинация людей старше 18 лет вне зависимости от того, переносил человек заболевание ранее или нет. Они подчеркнули, что рекомендуемый временной промежуток между введением первого и второго компонента вакцины от COVID-19 составляет от 21 до 56 дней. Перерыв между первой и второй дозами, даже в отдельных случаях до 3 месяцев, не влияет на эффективность иммунизации.

На совещании отдельно было отмечено, что вакцинации инактивированными вакцинами подлежат в том числе и онкологические пациенты, у которых ремиссия и нет прогрессирования заболевания.

Также специалисты из Китая рассказали о том, как они вводили специализированные меры (ограничение передвижений, масочный режим, массовое тестирование), которые позволили ограничить распространение COVID-19 в Ухани. По их словам, было привлечено более 40 тыс. медработников со всей страны.

"Обсуждались возможность повторного заражения в Китае, которая составляет около 5%, продолжительность циркуляции вирус-нейтрализующих антител (до 6-8 месяцев), возможности использования глюкокортикоидов и иммуноглобулина человеческого нормального", - отметили в пресс-службе.-0-