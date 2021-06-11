Международная ассоциация историков и архивистов появится в СНГ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты государств - участников СНГ рассмотрели проект положения о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов. Документ планируется внести в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании экспертной группы, которое прошло сегодня в онлайн-режиме, участвовали представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Международная ассоциация (комиссия) историков и архивистов стран СНГ создается в целях противодействия попыткам искажения истории и сохранения исторической правды.

Планируется, что от каждой из стран в состав ассоциации будут входить по два члена: национальный институт истории и национальная архивная служба. Ассоциация будет содействовать углубленному и объективному исследованию в широком международном контексте вопросов истории для академического освещения малоизученных и дискуссионных моментов истории и взаимоотношений стран.-0-