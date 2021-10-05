Международная конференция нумизматов проходит в Минске

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси 5-8 октября проводит X Международную нумизматическую конференцию, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"В текущем году мероприятие приурочено к 25-летию белорусской памятной монеты и проходит в онлайн-формате. В конференции принимают участие представители белорусских и зарубежных музеев, профильных производственных предприятий, ведущие ученые-нумизматы, исследователи истории денежного обращения, банковского дела и современной монетной чеканки", - рассказали в Нацбанке.

В ходе пленарного заседания и на тематических секциях конференции будут представлены доклады, охватывающие широкий круг вопросов, включая денежное обращение на территории Беларуси в различные периоды, взаимодействие денежных систем, формирование нумизматических коллекций и музейных собраний, историю банковской деятельности, а также финансовых учреждений на белорусских землях.

Международная нумизматическая конференция проводится Национальным банком при содействии ОО "Белорусское нумизматическое общество" с 2003 года и является значимым событием в нумизматическом движении Центральной и Восточной Европы.-0-