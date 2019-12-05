Международная конференция по безопасности в условиях цифровой трансформации начинается в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности совместно с Институтом национальной безопасности с 5 по 6 декабря проводит в Минске VII Международную научно-практическую конференцию "Безопасность и устойчивое развитие: теория и практика в условиях цифровой трансформации", сообщили БЕЛТА в КГБ.
Пленарная сессия открытия конференции состоится сегодня в "Президент-Отеле" с участием руководства Комитета государственной безопасности, Государственного секретариата Совета безопасности, Государственного комитета по науке и технологиям, ИНБ Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра государств - участников СНГ и Белорусского института стратегических исследований.
В работе конференции принимают участие более 450 делегатов из 11 стран (Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Германия, Казахстан, Китай, Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Узбекистан, Франция) и 8 международных организаций (Антитеррористический центр государств СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Межпарламентская ассамблея государств СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Постоянный комитет Союзного государства, Секретариат Парламентского собрания Союза Беларуси и России).-0-