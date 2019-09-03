Международная конференция по борьбе с терроризмом проходит в Минске

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий проходит в Минске 3-4 сентября с участием представителей около 50 стран, сообщает БЕЛТА.

Председатель Межпарламентского союза: мы можем положить конец терроризму "Терроризм руководствуется только одной идеологией - насилие как средство, деморализация общества как цель, которая преследуется", - продолжила Габриэла Куэвас Баррон.

Совместное мероприятие по линии Беларусь - ООН организовано Министерством иностранных дел и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Оно логически продолжает международную встречу высокого уровня, которая была проведена в Минске под эгидой ОБСЕ в октябре прошлого года.

Председательство Словакии в ОБСЕ высоко оценивает усилия Беларуси по обеспечению безопасности в регионе "Высоко оцениваю то, что делает Беларусь по сохранению и обеспечению безопасности в регионе и мире", - сказал госсекретарь Министерства иностранных дел Словакии - спецпредставитель по председательству Словакии в ОБСЕ Лукаш Паризек.

На масштабном международном форуме ожидается присутствие 66 делегаций, в том числе представители 55 государств, а также международные, неправительственные организации и академические круги.

Планируется участие генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, заместителя генерального секретаря - руководителя Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, заместителя генерального секретаря, специального советника генсекретаря по подготовке 75-летия ООН Фабрицио Хохшильда, помощника Генерального секретаря ООН по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Енча, помощника Генсека ООН - исполнительного директора контртеррористического комитета ООН Мишель Конинкс, председателя межпарламентского союза Габриэлы Куэвас Баррон, председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, госсекретаря МИД Словакии Лукаша Паризека, представителей руководства МИД Армении, Монголии, Таджикистана, секретариата и структур ООН, ОДКБ, ШОС, ЮНЕСКО, Европейского союза, руководства контртеррористических структур, служб безопасности и правоохранительных органов ряда стран.

Целью форума станет обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий. Структурно конференция будет разделена на три тематические сессии. На них будут рассмотрены вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсуждены подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса. -0-