Международная конференция по противодействию внешним вызовам и угрозам пройдет 21 мая

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международная конференция "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" состоится 21 мая. Мероприятие пройдет в комбинированном (онлайн и офлайн) форматах с подключением студий в Москве и Минске, а также в других городах СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Конференция проводится в соответствии с поручением руководства Парламентского собрания, данным в ходе проведения 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Она будет включать пленарное заседание и работу трех секций: "Противодействие внешним вызовам и угрозам. Соблюдение прав и свобод граждан в Союзном государстве и зарубежных странах"; "Избирательное законодательство и практика его применения в Беларуси, России и зарубежных странах"; "Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Великой Отечественной войны".

К участию приглашены депутаты Парламентского собрания, члены палат парламентов Беларуси и России, представители международных организаций, министерств и ведомств, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Беларуси и России, а также ведущие эксперты в области права и политологии.-0-