Международная конференция по веб-программированию стартует 18 мая в БГУ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Веб-программирование и интернет-технологии" (WebConf2021) пройдет 18-21 мая в БГУ в очно-заочном формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Участниками станут более 200 исследователей, студентов, магистрантов, преподавателей из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Таджикистана. Это представители БГУ, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина.
Научный форум будет включать 11 секций. Участники рассмотрят вопросы разработки и дизайна веб-приложений, облачных и серверных технологий, информационных технологий в образовании, безопасности и защиты информации.
По итогам конференции планируется публикация материалов в Электронной библиотеке БГУ.
Организатор - механико-математический факультет.-0-