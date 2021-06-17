Международная онлайн-конференция к 80-летию начала ВОВ пройдет 18 июня в Брестской крепости

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исторический факультет Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка проведет 18 июня в Брестской крепости-герое международную научно-практическую онлайн-конференцию "1941 год: трагедия и героизм советского народа", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Научное мероприятие соберет ведущих специалистов в области военной истории из Беларуси, России, Казахстана, Италии, Израиля, Польши - всего более 60 участников. Будут обсуждены современные подходы к освещению проблем истории Второй мировой и Великой Отечественной войн в историографии и образовательном процессе, вопросы международных отношений накануне Второй мировой и Великой Отечественной войн, становления антифашистского сопротивления на оккупированной территории СССР, сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Завершится мероприятие митингом-реквиемом с участием студентов исторического факультета БГПУ.-0-