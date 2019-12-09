Международное военное сотрудничество стран ШОС обсудят в Пекине

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пекине с 9 по 12 декабря Министерство обороны Китайской Народной Республики проводит итоговую встречу руководителей органов международного военного сотрудничества государств Шанхайской организации сотрудничества. В ней принимает участие начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси генерал-майор Олег Воинов. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

На повестке дня анализ выполнения плана международного военного сотрудничества государств - членов ШОС в 2019 году и планирование мероприятий на 2020 год. На полях мероприятия глава белорусской делегации выступит с докладом "Сотрудничество Республики Беларусь с ШОС". Также предусмотрены двусторонние встречи генерал-майора Олега Воинова с представителями органов международного военного сотрудничества стран ШОС.-0-