Международные эксперты обсудили в Минске коммерческий арбитраж и урегулирование инвестспоров

6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Региональная конференция по арбитражу и медиации 4-5 декабря прошла в Минске. Она была организована Министерством иностранных дел совместно с Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Партнерами мероприятия выступили Национальный центр правовой информации, Белорусский республиканский союз юристов и представительство ООН в Беларуси. Более 130 участников из Беларуси, Азербайджана, Грузии, Литвы, Латвии, Сингапура, Туркменистана обсудили международный коммерческий арбитраж и медиацию, урегулирование инвестиционных споров.

На конференции рассмотрен ряд докладов, в том числе секретаря ЮНСИТРАЛ Анны Жубен-Бре, заместителя председателя Верховного суда Беларуси Юрия Кобеца, председателя Международного арбитражного суда при БелТПП Яна Функа, генерального секретаря Стокгольмского арбитражного института Аннетт Магнуссон, американских, белорусских, российских и французских юристов. Мероприятие было призвано содействовать государствам нашего региона в установлении контактов с международными арбитражными органами, а также сделать более эффективной защиту интересов государств и предприятий в арбитражных институтах.

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) - рабочий орган Генеральной ассамблеи ООН с универсальным членским составом, уже в течение более 50 лет специализирующийся в разработке международных договоров и документов, способствовании совершенствованию национального законодательства, обобщению передового опыта в области торгового права. В настоящее время ведет работу по темам микро-, малых и средних предприятий, разрешения споров, электронной торговли и другим. Беларусь входит в состав ЮНСИТРАЛ и активно участвует в ее работе.-0-