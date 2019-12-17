Международные финансовые организации оценили деловой климат в Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты опроса BEEPS Беларусь 2018 и исследования "Деловая среда 2019" представили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

BEEPS - совместный проект Группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), а "Деловая среда 2019" - Международной финансовой корпорации (IFC). Исследования проводились с целью проанализировать мнения представителей бизнеса в отношении наиболее значимых изменений регуляторной среды, касающихся ведения бизнеса в Беларуси, а также оценить результаты реформ в сфере улучшения делового и инвестиционного климата.

В исследовании BEEPS развитие деловой среды рассматривается в динамике. Показатели 2018 года сравниваются с 2008 и 2013 годами. "Важная черта BEEPS - научно обоснованный подход. Исследование отражает динамику развития инвестиционного климата Беларуси. Показатели сопоставляются с другими странами. Положительные результаты этого исследования будут полезны для продвижения Беларуси на мировой арене, а отрицательные выводы укажут пути к совершенствованию", - сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Один из значимых аспектов, который рассматривался в исследовании, - трансформация предприятий. По словам Алекса Кремера, все больше белорусских фирм увеличивают расходы на исследования и разработки. Этот показатель выше среднего по сопоставимым странам Европы и Центральной Азии. Больший процент белорусских компаний внедрили продуктовые/технологические инновации. Темпы внедрения международно признанной сертификации качества или лицензированных за рубежом технологий растут.

Алекс Кремер также отметил успехи Беларуси в борьбе с коррупцией в бизнес-среде и подчеркнул, что верховенство закона является благоприятным фактором для бизнеса.

По сравнению с предыдущими годами отмечаются некоторые улучшения в области финансирования. Больше компаний получили банковский кредит или кредитную линию. Почти у всех есть текущий или сберегательный счет. Доля реализации в кредит несколько выросла. Тем не менее компании все больше зависят от внутренних средств в вопросе инвестиций или пополнения оборотного капитала. Кроме того, темпы роста частных компаний замедлились.

Исследование "Деловая среда 2019" презентовала глава представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Ольга Щербина. Исследование проводилось в соответствии с консультативной программой IFC по улучшению деловой среды и развитию конкуренции в Беларуси на 2019-2022 годы. В апреле-июне 2019-го был проведен опрос руководителей 702 коммерческих организаций (микро-, малые, средние предприятия, ИП), представляющих различные секторы экономики, из всех областей Беларуси. Проанализированы результаты принятия декрета №7 "О развитии предпринимательства", административные процедуры.

Особое внимание было уделено доступу к финансированию. "Есть пилотный проект на базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, на середину октября уже было выдано около 15 гарантий по кредитам МСП. Этот инструмент работает, нужно развивать его дальше, - отметила Ольга Щербина. - Кроме того, Банк развития серьезно думает о создании венчурного фонда. Мы это приветствуем. Понимаем, что работа, скорее всего, займет минимум год, но главное, что она ведется". В числе рекомендаций также создание и совершенствование деятельности новых рыночных финансовых институтов (микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов).-0-