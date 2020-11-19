Международный экологический конгресс пройдет 20-21 ноября в БГУ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный студенческий экологический конгресс состоится 20-21 ноября в БГУ. Пройдет он под девизом "Идеи-Исследование-Реализация" и предполагает очные и онлайн-мероприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Научный форум объединит около 150 молодых экологов Беларуси, России, Китая, Эквадора, Казахстана, Туркменистана, Конго и Бангладеш. Нашу страну представят студенты и преподаватели БГУ, Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка и Витебского государственного медицинского университета", - рассказали в пресс-службе.

Во время конгресса в онлайн-формате состоится научно-практическая конференция "Экологизация образовательного процесса и научные исследования для формирования экологической культуры современной молодежи". Около 20 докладов будет представлено в трех секциях: "Студенческие экологические научные исследования", "Экология в образовании и формирование экологического стиля поведения" и "Международное экосотрудничество и экокультура". Также заявлена секция для белорусских школьников "Раннее формирование экологического образа жизни". В каждом направлении выберут лучшие доклады, авторы которых получат ценные призы от партнеров конгресса.

Важным событием конгресса станет финал конкурса "Экоидеи - в жизнь". Пройдет он на базе Экотехнопарка "Волма". За победу поборются пять студенческих команд из БГУ и БГПУ им. М. Танка. Будут представлены идеи по экологизации жизненного пространства, очистке воды и воздуха, стимуляции роста растений. Победителю окажут поддержку в реализации новаторских идей.

Программа конгресса также включает мастер-классы по работе с современными технологиями ресурсо- и энергосбережения, лекции о проекте БГУ "Зеленый университет" и других инициативах в области экологизации.

Организаторами конгресса выступают химический факультет, Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ, предприятия вуза НТП "Унитехпром" и "Унидрагмет", а также команда студенческого проекта "Shadow day BSU - Цень на дзень БДУ".-0-