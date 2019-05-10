Международный форум студенческих хоров пройдет 16-19 мая в БГУ

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIV Международный форум студенческих хоров "Папараць-кветка БДУ" пройдет 16-19 мая в Белорусском государственном университете. Участниками станут восемь хоров из Беларуси, Грузии, России - всего более 200 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В первый день коллективы выступят с одним номером, который станет их визитной карточкой. Заслуженный деятель искусств Беларуси, кандидат искусствоведения Игорь Матюхов проведет для участников мастер-класс по хоровому мастерству.

"Конкурсная программа состоит из двух испытаний - исполнения светской и духовной музыки. Первый тур организуют 17 мая в Минском государственном музыкальном колледже им. М.И. Глинки. Вечером этого же дня в архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии все желающие услышат христианские песнопения и вокальные номера по произведениям классиков и известных современных композиторов, таких как Георг Гендель, Томас Таллис, Петр Чайковский, Петр Турчанинов, Николай Кедров, Николай Лебедев", - рассказали в пресс-службе.

Завершится форум студенческих хоров 18 мая. В концертном зале "Верхний город" состоится гала-концерт, где будут объявлены победители в семи основных номинациях "Лучшие хор", "Светская программа", "Духовная программа", "Дирижер", "Произведение", "Солист", "Концертмейстер".

Вход на все концерты свободный. Организатором мероприятия выступает управление по делам культуры БГУ.-0-