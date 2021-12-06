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06 декабря 2021, 18:22

Международный конкурс эссе на английском языке Erudite впервые пройдет в БГУ

Фото из архива
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс эссе на английском языке Erudite впервые пройдет в БГУ. К участию приглашаются студенты Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, изучающие на профессиональном уровне английский как иностранный. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурсантам предлагается для написания тема A man without education is like a building without foundation ("Человек без образования подобен зданию без фундамента"). В работах жюри оценит соответствие содержания, грамотность, логичность изложения и аргументации, лексическое многообразие, креативность и оригинальность работы.

Победителей назовут в пяти номинациях: The Best Essay ("Лучшее эссе"), The Language Expert ("Знаток языка"), The Most Logical Essay ("Самое логичное эссе"), The Most Original Essay ("Самое оригинальное эссе"), The Most Emotional Essay ("Самое эмоциональное эссе").

Работы принимаются до 15 декабря включительно по электронному адресу essaycontestbsu@mail.ru. Победителей определят 20 декабря.

Конкурс пройдет в заочном формате и направлен на раскрытие творческого потенциала студентов, создание условий интеллектуальной самореализации и повышение уровня языковой подготовки.

Организатором интеллектуального состязания выступает кафедра английского языкознания филологического факультета БГУ.-0-

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