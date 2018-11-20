Международный семинар по обмену опытом в области устойчивого развития пройдет в Минске 21-22 ноября

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар по обмену опытом "Содействие реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: обсуждение позитивного опыта на основе Обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН" пройдет в Минске 21-22 ноября, сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Мероприятие направлено на выявление возможностей и эффективных практик в продвижении правовых, стратегических и институциональных рамок для реализации повестки до 2030 года. Кроме того, семинар станет площадкой для налаживания сотрудничества между природоохранными ведомствами разных стран. Обмениваться опытом будут представители государств, участвующих в Программе Обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН (Беларусь, Азербайджан, Болгария, Македония, Грузия, Румыния, Сербия и др.)
Семинар проводится Европейской экономической комиссией ООН, Минприроды Беларуси в сотрудничестве с группой экспертов по Обзорам результативности экологической деятельности (ОРЭД). В Беларуси проведено три таких обзора - в 1997, 2005 и 2015 годах. ОРЭД оценивает прогресс, сделанный страной в области совершенствования экологической политики. Обзор выполняется независимыми экспертами ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с национальными экспертами страны и содержит рекомендации по улучшению состояния окружающей среды в целом, совершенствованию экологического законодательства и повышению эффективности мер экологической политики.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4052 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.1 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.1982 BYN
|3.191 BYN
|3.2 BYN