Международный семинар по обмену опытом в области устойчивого развития пройдет в Минске 21-22 ноября

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар по обмену опытом "Содействие реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: обсуждение позитивного опыта на основе Обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН" пройдет в Минске 21-22 ноября, сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Мероприятие направлено на выявление возможностей и эффективных практик в продвижении правовых, стратегических и институциональных рамок для реализации повестки до 2030 года. Кроме того, семинар станет площадкой для налаживания сотрудничества между природоохранными ведомствами разных стран. Обмениваться опытом будут представители государств, участвующих в Программе Обзоров результативности экологической деятельности ЕЭК ООН (Беларусь, Азербайджан, Болгария, Македония, Грузия, Румыния, Сербия и др.)

Семинар проводится Европейской экономической комиссией ООН, Минприроды Беларуси в сотрудничестве с группой экспертов по Обзорам результативности экологической деятельности (ОРЭД). В Беларуси проведено три таких обзора - в 1997, 2005 и 2015 годах. ОРЭД оценивает прогресс, сделанный страной в области совершенствования экологической политики. Обзор выполняется независимыми экспертами ЕЭК ООН в тесном сотрудничестве с национальными экспертами страны и содержит рекомендации по улучшению состояния окружающей среды в целом, совершенствованию экологического законодательства и повышению эффективности мер экологической политики.-0-